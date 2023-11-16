الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات.. غدا

MENAFN - Youm7) تحتفل منظمة الصحة العالمية، بالأسبوع العالمى للتوعية بمضادات الميكروبات، والذى يبدأ يوم 18 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 24 نوفمبر.

وقالت المنظمة، تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تبدي البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات استجابةً للأدوية المضادة للميكروبات، ونتيجة لمقاومة الأدوية، تصبح المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعباً أو مستحيلاً، وهو ما يزيد مخاطر انتشار الأمراض وشدة المرض والوفاة.

وقالت المنظمة، إن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات هو حملة عالمية للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهما، وتعزيز أفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة في نهج الصحة الواحدة للحد من ظهور أشكال العدوى المقاومة للأدوية ومحاصرة انتشارها، ويُحتفَل بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.

ولن يتغير موضوع الأسبوع العالمي لعام 2023، وسيكون "معاً للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات"، على غرار موضوع عام 2022، وتُشكِّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وتضر بهم جميعاً.

ولهذا السبب يدعو موضوع هذا العام إلى التعاون بين القطاعات للحفاظ على نجاح مضادات الميكروبات، وللحد بشكل فعال من مقاومة مضادات الميكروبات، يجب على جميع القطاعات استخدام مضادات الميكروبات بحكمة وبشكل مناسب، واتخاذ تدابير وقائية لتقليل حالات العدوى واتباع الممارسات الجيدة في التخلص من النفايات الملوَّثة بمضادات الميكروبات.