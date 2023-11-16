ربط تجديد التصريح للمنشآت المستخدمة للفحم بتقارير الآداء البيئى.. التفاصيل

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة البيئة، أن تقارير الأداء البيئي للمنشآت المتداولة والمستخدمة للفحم ، سواء الشحن والتفريغ أوشركات الأسمنت أو شركات النقل، مهما جدا لتجديد التراخيصطبقاً للائحة التنفيذية والقرار رقم 964 الصادر عام 2015 ملحق رقم 12 البند الأول الفقرة الثانية،والتي تنص على أنه"يصدر التصريح باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقويم الأثر البيئي، ويجدد التصريح كل عامين بعد موافقة جهاز شئون البيئة على تقارير الأداء البيئي المقدمة من المنشأة"، فإنه يستلزم للشركات التي تعمل في تداول واستخدام الفحم الحجري بعد الحصول على التصريح تقديم تقارير سنوي للأداء البيئي على أن يتم إبداء الرأي في التجديد للشركة كل عامين، وذلك طبقاً للإجراءات التالية:

أولاً: طريقة تقديم تقارير الأداء البيئي:

يتم إعداد تقارير الأداء البيئي طبقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، ويتم تقديمه بالأرشيف العام بجهاز شئون البيئة، على أن تقوم الشركة بسداد الرسوم المقررة والمصروفات الإدارية اللازمة لإجراء المعاينات الميدانية.يتم تحويل التقرير السنوي للمنشأة إلى وحدة الفحم الحجري والبترولي.

ثانيًا :إجراءات مراجعة تقرير الأداء البيئي

تقوم الأمانة الفنية بالتأكد من استيفاء التقرير لكافة البيانات اللازمة والتأكد من مطابقته للنموذج المعد لذلك، كما تتولى استكمال البيانات الناقصة من خلال التواصل مع المنشأة ضماناً لعدم تعطيل دراسة التقرير.يمكن للأمانة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بيانات إضافية ذات صلة من إدارات الجهاز أو الفروع الإقليمية أو جهات أخرى تتوافر لديها.تقوم الأمانة الفنية بالتنسيق مع أحد الخبراء المتخصصين في مراجعة تقارير الأداء البيئي من أحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية والمعتمدين من الجهاز بإعداد الدراسة الميدانية والمكتبية حول التقرير المقدم مع إجراء المعاينات اللازمة لذلك.يتم إعداد التقرير النهائي للمنشأة مشفوع بالتوصية للعرض على اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 2017 من أعضاء من الجهات الإدارية والوزارات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصون في مجالات الصحة والبيئة، حيث يتم مراجعة توصية الأمانة الفنية وإعداد تقرير بالتوصية النهائية بشأن التجديد للمنشآت من عدمه.يتم عرض التوصيات على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ومناقشتها لاتخاذ القرار النهائي.مرفق نماذج تقارير الأداء البيئي لشركة أسمنت وشركة شحن وتفريغ وشركة نقل برى كدليل إرشادي للمراجعة.

ثالثا المصروفات الإدارية المنظمة بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2021

مع عدم الإخلال بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، تحدد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لإجراء المعاينات الخاصة بالمراجعة البيئية لتقارير الاداء البيئي للمنشآت المتداولة أو المستخدمة أو المستوردة للفحم الحجري او البترولي لكل تقرير سنوي على حدى شريطة إجراء المعاينات البيئية اللازمة





