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قبل Cop28.. مصر تستعد لإعلان مركز التميز للتكيف والمرونة للقارة السمراء

11/16/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) قبل قليل من إطلاق فعاليات قمة المناخ بالإمارات، وبعد إعلان تولى مصر الرئاسة الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، هذا الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 2023-2025، تبدأ مصر الإعداد لتوقيع اتفاقية مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" لاستضافة مركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، من أجل تكليل جهود التعاون المشترك في هذا الشأن من مؤتمر المناخ COP27 وحتى مؤتمر المناخ القادم COP28، بما يساعد على الخروج بنتائج تنفيذية من أجل مصلحة القارة، حيث إن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمركز خلال مؤتمر المناخ COP28 ، أمر مهم لتقديم مخرج تنفيذي للقارة الأفريقية خلاله.



خلال هذا التقرير نرصد مدى أهمية هذا المركز بالنسبة لمصر والقارة السمراء.



1- تأتى أهمية اعلان مركز التكيف والمرونة لتغير المناخ القارة، ضمن اليات التطلع للوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ المقبل cop28، الذي يساعد على تحديد هدف واضح للتكيف بشكل كمي وقابل للقياس.



2- تعد أهمية مركز التميز للتكيف والمرونة لمصر والقارة انطلاقا لاعتبار التكيف أولوية قصوي لها، بما يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات التكيف على أرض الواقع.



3- يكلل هذا المركز خطوات سعي مصر الدائم لاتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال منذ اتفاق باريس في 2015.



4- يعتبر مركز التمييز والتكيف احد أوجة العمل مع الأشقاء الأفارقة لتحديد احتياجات ومتطلبات القارة الافريقية.



5- مركز التمييز والتكيف أيضا هو استكمال لجهود مصر بعد رئاستها لمجلس وزراء البيئة الأفارقة " امسن"، الذى أثمرعن تقديم مبادرتين هامتين تعبران عن القارة الإفريقية ويظهرها بصوت واحد، وهما "المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة " و"المبادرة الإفريقية للتكيف.



جدير بالذكر أن المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة منذ نشأتها في 2015، تسير بخطى جيدة، وجذب الدول المتقدمة لوضع التمويلات والتكنولوجيا والخبرات بما يلبى احتياجات القارة، مصر استضافت مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الأفريقية، وقدمت أجندة للتكيف وآلية لتفعيل إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف واستضافة وحدتها بالقاهرة، والتركيز على ضرورة الوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.












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