صحفى ألمانى أجرى مقابلة مع بوتين يواجه خطر المحاكمة فى بلاده

MENAFN - Youm7) سُحبت كتب الصحفي الألمانى، هيوبرت سيبيل، حول السياسة الروسية من المبيعات فى ألمانيا، ويواجه إجراءات قانونية، بعد تقارير تزعم أنه تلقى أموالا من روسيا.

وقالت شركة التلفزيون والإذاعة NDR التي كان يعمل سيبيل فيها إنها "ستقوم بمراجعة الوضع الحالي وجميع العمليات المتعلقة بترتيب وتنفيذ الأفلام التي صورها هيوبرت سيبيل لصالح NDR بعناية. وسيتولى ستيفن كلوسمان، رئيس تحرير صحيفة "شبيغل" السابق المراجعة. وقد بدأت NDR أيضا في دراسة إمكانية اتخاذ تدابير قانونية".

وأكدت أنه على الرغم من أن سيبيل صحفي مستقل، إلا أن جميع عقود الإنتاج تحتوي على أحكام لأداء الخدمات دون تأثير خارجي أو مساهمات أو فوائد مالية من أطراف ثالثة.

وأضافت: "كان ينبغي على سيبيل أن يكشف لشركة الإنتاج وNDR أنه تلقى أموالا من أليكسي مورداشوف كجزء من اتفاقيات الرعاية. لكنه لم يفعل. وترى NDR أن هذا تضارب خطير في المصالح يدعو إلى التشكيك في استقلالية سيبيل الصحفية. وهناك شكوك بأن NDR، وجمهورها، جرى تضليلهم عمدا".

وقال ممثلو دار النشر "هوفمان وكامب": "فيما يتعلق بالتقرير عن هيوبرت سيبيل الذي نشرته "شبيغل" وZDF، قررنا عدم عرض كتبه للبيع بعد الآن. كما أن التفاصيل المذكورة في التحقيق لم نكن نعرفها من قبل".

ونشرت قناة ZDF التلفزيونية ومجلة "شبيغل" الألمانية في وقت سابق تقريرا كجزء من التحقيق الصحفي الدولي Cyprus Confidential، زعمت فيه أن سيبيل من خلال الشركة الخارجية لرجل الأعمال الروسي

أليكسي مورداشوف، تلقى أموالا ريعية من روسيا حين كان يعمل على تأليف كتب عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدار النشر "هوفمان وكامب" وكصحفي مستقل يتعاون مع شركة التلفزيون والإذاعة NDR حيث قام سابقا بتصوير فيلم وثائقي عن روسيا في 2012 وأجرى مقابلة مع بوتين في 2014.