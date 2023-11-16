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قديروف يعلن تدمير وحدات من قوات كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا

11/16/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير وحدات قوات نظام كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "إن جنود قوات أحمد الخاصة دمروا وحدات من الجيش الأوكراني على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا".

وأوضح أن "العملية تم تنفيذها بضربات دقيقة من قبل مدفعية اللواء الرابع من فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية، بعد أن كشف الاستطلاع الجوي عن التحركات".

وأضاف قديروف: "إذا لم يرغب أولئك الموجودون على الجانب الآخر في إلقاء أسلحتهم واغتنام الفرصة الحقيقية الوحيدة للبقاء على قيد الحياة، فإن كل وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مثل هذا المصير".

وأفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال يومين ما يقرب من 30 جنديا كانوا يحاولون استعادة مواقعهم في بلدة كليشيفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما
بلغت خسائر العدو البشرية نحو 765 جنديا
خلال يوم.







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