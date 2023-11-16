قديروف يعلن تدمير وحدات من قوات كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا

(MENAFN
- Youm7) نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير وحدات قوات نظام كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "إن جنود قوات أحمد الخاصة دمروا وحدات من الجيش الأوكراني على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا".
وأوضح أن "العملية تم تنفيذها بضربات دقيقة من قبل مدفعية اللواء الرابع من فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية، بعد أن كشف الاستطلاع الجوي عن التحركات".
وأضاف قديروف: "إذا لم يرغب أولئك الموجودون على الجانب الآخر في إلقاء أسلحتهم واغتنام الفرصة الحقيقية الوحيدة للبقاء على قيد الحياة، فإن كل وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مثل هذا المصير".
وأفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال يومين ما يقرب من 30 جنديا كانوا يحاولون استعادة مواقعهم في بلدة كليشيفكا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما
بلغت خسائر العدو البشرية نحو 765 جنديا
خلال يوم.
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