الاعتداء ومحاولة الخطف.. القضاء الأمريكى يتوصل لإدانة من هاجم زوج بيلوسى

وتوصلت هيئة المحلفين إلى أن

ديفيد ديباب

"مذنب بالاعتداء" الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته، وأيضا بمحاولة

خطف نانسي بيلوسي، التي كانت رئيسة مجلس النواب حينذاك، ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وقال الادعاء العام في بيان: "دانت هيئة محلفين فدرالية

ديفيد ديباب

بمحاولة خطف مسؤول أو موظف فيدرالي والاعتداء على

أحد أفراد الأسرة

المباشرين له".

وأضاف البيان: "يواجه ديباب عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة".

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن هيئة المحلفين أصدرت حكمها بالإجماع.

يشار إلى أنه في وقت الاعتداء في أكتوبر 2022، كانت بيلوسي هدفا منتظما لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة. واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، المواطن الكندي الذي نشط في السابق ضد "العري"، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ"أكاذيب" حزبها.

وعند وصوله إلى منزلها مسلحا بحبل وقفازات وشريط لاصق، التقى بزوجها البالغ 82 عاما وظل يلح بسؤاله "أين نانسي؟".

لكن الزوج نجح في طلب المساعدة من الشرطة، قبل أن يعاجله ديباب بضربة مطرقة على رأسه في مشهد التقطته كاميرات رجال الشرطة الذين اندفعوا نحوه وجردوه من سلاحه.

وقال متحدث باسم نانسي بيلوسي في بيان عقب صدور الحكم إن الأسرة "ممتنة للغاية لتدفق الصلوات والتمنيات الحارة"، مشيرا إلى أن بول بيلوسي "يواصل إحراز تقدم في شفائه".