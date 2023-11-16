دورى محترفى اليد يعود اليوم بالجولة الـ 12

(MENAFN
- Youm7) يعود دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة اليوم الجمعة، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.
ويعود دورى المحترفين بالجولة الثانية عشر بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع سبورتنج، والطيران مع البنك الأهلى، والزمالك مع الجزيرة، والزهور مع الترسانة، والمعادى مع الأوليمبى، والعبور مع أصحاب الجياد، وسموحة مع الشمس.
ويتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين للرجال برصيد 33 نقطة حتى الآن، بعد خوض 11 جولة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات.
بينما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 28 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعاً برصيد 26 نقطة.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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