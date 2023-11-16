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دورى محترفى اليد يعود اليوم بالجولة الـ 12

11/16/2023 11:27:07 PM
(MENAFN- Youm7) يعود دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة اليوم الجمعة، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.



ويعود دورى المحترفين بالجولة الثانية عشر بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع سبورتنج، والطيران مع البنك الأهلى، والزمالك مع الجزيرة، والزهور مع الترسانة، والمعادى مع الأوليمبى، والعبور مع أصحاب الجياد، وسموحة مع الشمس.



ويتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين للرجال برصيد 33 نقطة حتى الآن، بعد خوض 11 جولة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات.



بينما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 28 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعاً برصيد 26 نقطة.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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