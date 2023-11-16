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اليوم.. الأهلى يواجه الزمالك فى ربع نهائى دورى السلة

11/16/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم ،الجمعة، فريق سلة الاهل رجال مع نظيره الزمالك فى إطار اياب ربع نهائي دورى السلة المرتبط ،بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.



وتقام مباراة الاهلى مع الزمالك فى تمام السابعة مساء على مستوى مباراة الرجال،بينما تقام مباراة المرتبط فى الثانية من ظهر اليوم، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاهلى بنتيجة. 56 /77 وصعد الاهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.



وتوج الاهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى
البحرين



وابرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات












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