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منتخب مصر يطير لليبيريا اليوم لمواجهة سيراليون بتصفيات المونديال

11/16/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) يطير منتخب مصر الأول لليبيريا اليوم الجمعة بطائرة خاصة، لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم، والمقرر لها بعد غدا الأحد، والتي تقام في ليبيريا لحرمان سيراليون من خوض مبارياتها على ملاعبها الغير مطابقة لمواصفات الاتحاد الأفريقي.

والتقى المنتخب الوطني أمس الخميس جيبوتي في ضربة البداية للفراعنة، والتي يبحث فيها فيتوريا المدير الفني عن تحقيق أفضل انطلاقة للمنتخب من الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، قبل استئنافها في يونيو من العام المقبل بخوض الجولتين الثالثة والرابعة.

وتضم قائمة المنتخب 25
لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.












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