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مواجهات قوية فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة

11/16/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7)


تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى. 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية .



تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، دلفى مع أصحاب الجياد والواى مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع الصيد و الشمس مع الأهلى ، بينما تشهد المجموعة الثانية مباريات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع هليوبوليس و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع المقاولون العرب و سموحة مع الزمالك .



ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.



وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالي:



ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.



وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.



أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.



واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.












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