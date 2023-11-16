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معتمد جمال يدرس الدفع بـ سامسون أساسيا فى مباراة أبو سليم الليبى

11/16/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس
معتمد
جمال
المدرب العام والقائم
بأعمال المديرالفني، الدفع بالبنينى سامسون أكينيولا
في مباراة
أبو
سليم
الليبى المقرر
لها
يوم
26
نوفمبر الجارى
ضمن
منافسات
الجولة
الأولى
من دور المجموعات
ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،خاصة في ظل غياب سيف الجزيرى عن اللقاء بسبب تعرضه للإصابة.



وتتوفر قناعة
كبيرة
لدى
معتمد
جمال
في تواجد
سامسون في التشكيل
الأساسى
للزمالك
في مباراة
أبو
سليم
المقبلة،بعد تألق
الأخير بشكل
لافت
للنظر
بداية
من مباراة بيراميدز ومساهمته
في صعود الفريق
إلى نهائي كأس مصرفضلاً عن تسجيله
ثنائية في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء
الماضى أمام توخ عنخ أمون.



ويراهن
معتمد
جمال
على
استمرار تألق
سامسون في مباراة
أبو
سليم
الليبى
بعد منحه
الفرصة كاملة،والتي لم يستطيع الحصول
عليها خلال
الفترة
الماضية وظل
حبيساً لدكة البدلاء،قبل أن يعود من بعيد ويخطف الأنظار في مباراة
بيراميدز بالكأس.

ويستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.



ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.












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