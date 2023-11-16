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البحرين تفوز على اليمن بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب البحريني لكرة القدم على نظيره اليمني بنتيجة (2-0) اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة للدورالثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.
ومنذ بداية المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها كان المنتخب البحريني مهاجما ليسجل الهدف الأول اللاعب محمد مرهون في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب هارون الزبيدي لاعب المنتخب اليمني الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.
وبهذه النتيجة حصل البحرين على ثلاثة نقاط ليحل ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات وحل المنخب اليمني ثالث الترتيب فيما حل أخيرا منتخب نيبال. (النهاية)

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