البحرين تفوز على اليمن بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب البحريني لكرة القدم على نظيره اليمني بنتيجة (2-0) اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة للدورالثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.
ومنذ بداية المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها كان المنتخب البحريني مهاجما ليسجل الهدف الأول اللاعب محمد مرهون في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب هارون الزبيدي لاعب المنتخب اليمني الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.
وبهذه النتيجة حصل البحرين على ثلاثة نقاط ليحل ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات وحل المنخب اليمني ثالث الترتيب فيما حل أخيرا منتخب نيبال. (النهاية)
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