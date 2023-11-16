جنوب إفريقيا تقرر مقاضاة الإحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 16 ـ 11 (كونا) -- أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس أن "بلاده قررت تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية الجنايات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وقال رامافوزا في تصريح صحفي " ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما يحدث لأننا نرى ذلك بأعيننا ويمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية وجريمة حرب تحدث".
وجدد الرئيس الجنوب إفريقي " رفض بلاده لما يحدث في مستشفى الشفاء الطبي بغزة والذي يتعرض للاقتحام من قبل جيش الاحتلال منذ أمس الأربعاء" داعيا مختلف الدول إلى "الضغط على الكيان الصهيوني للتوقف الفوري عن ذلك".
يذكر أن خارجية جنوب إفريقيا كانت قد استدعت يوم الجمعة الماضي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه "المؤسف" والمرتبط بالعدوان على غزة كما استدعت من قبل جميع دبلوماسييها المعتمدين لديه. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN16112023000071011013ID1107443638
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