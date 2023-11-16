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جنوب إفريقيا تقرر مقاضاة الإحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 16 ـ 11 (كونا) -- أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس أن "بلاده قررت تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية الجنايات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وقال رامافوزا في تصريح صحفي " ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما يحدث لأننا نرى ذلك بأعيننا ويمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية وجريمة حرب تحدث".
وجدد الرئيس الجنوب إفريقي " رفض بلاده لما يحدث في مستشفى الشفاء الطبي بغزة والذي يتعرض للاقتحام من قبل جيش الاحتلال منذ أمس الأربعاء" داعيا مختلف الدول إلى "الضغط على الكيان الصهيوني للتوقف الفوري عن ذلك".
يذكر أن خارجية جنوب إفريقيا كانت قد استدعت يوم الجمعة الماضي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه "المؤسف" والمرتبط بالعدوان على غزة كما استدعت من قبل جميع دبلوماسييها المعتمدين لديه. (النهاية)

م ر / ه س ص



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