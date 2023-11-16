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الرئيس الأمريكي يشدد على أهمية العلاقة التجارية بين بلاده ودول منتدى آبيك

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس على أهمية التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول آسيا والمحيط الهادئ المنضوية تحت منتدى التعاون الاقتصادي المعروف بـ "آبيك".
وقال بايدن خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية "تظل الولايات المتحدة حيوية لمستقبل المنطقة، والمنطقة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "لقد كان التزام أمريكا الدائم تجاه المنطقة بمثابة نقطة انطلاق مكنت من تحقيق النمو، وضمان التدفق المفتوح للتجارة وانتشال ملايين الناس من الفقر"، مشيرا إلى أن اقتصادات دول آبيك "تشكل اليوم أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نحن نشكل ما يقرب من نصف التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة".
ونبه في هذا السياق إلى أن "الرؤية التي نسعى إلى تحقيقها للمستقبل الاقتصادي لمنطقتنا سوف تنتعش إلى ما هو أبعد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وخاطب بايدن دول آبيك "سنكون قريبا شريككم القوي والثابت بينما نواصل العمل معا لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة ومرنة ومترابطة".
من جهة أخرى أقر الرئيس الأمريكي أن بلاده لديها "خلافات حقيقية مع بكين عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ساحة لعب اقتصادية عادلة ومتساوية وحماية الملكية الفكرية. وسوف نستمر في معالجتها بسياسات ذكية ودبلوماسية قوية".
يأتي ذلك غداة لقاء بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ وهو اللقاء الأول للطرفين منذ لقائهما في بالي قبل عام.
وتابع بايدن "نحن نعمل على إزالة المخاطر وتنويع علاقتنا الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، وليس الانفصال".
وشدد على "أننا سنواصل التزامنا بالدبلوماسية لتجنب المفاجآت ومنع سوء الفهم. إن العلاقة المستقرة بين أكبر اقتصادين في العالم ليست في الواقع جيدة بالنسبة للاقتصادين بل للعالم أجمع".
وتستضيف الولايات المتحدة القمة الحالية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك). وستعقد الدورة القادمة في دولة بيرو السنة المقبلة. (النهاية)

ع س ج



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