الرئيس الأمريكي يشدد على أهمية العلاقة التجارية بين بلاده ودول منتدى آبيك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس على أهمية التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول آسيا والمحيط الهادئ المنضوية تحت منتدى التعاون الاقتصادي المعروف بـ "آبيك".
وقال بايدن خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية "تظل الولايات المتحدة حيوية لمستقبل المنطقة، والمنطقة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف "لقد كان التزام أمريكا الدائم تجاه المنطقة بمثابة نقطة انطلاق مكنت من تحقيق النمو، وضمان التدفق المفتوح للتجارة وانتشال ملايين الناس من الفقر"، مشيرا إلى أن اقتصادات دول آبيك "تشكل اليوم أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نحن نشكل ما يقرب من نصف التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة".
ونبه في هذا السياق إلى أن "الرؤية التي نسعى إلى تحقيقها للمستقبل الاقتصادي لمنطقتنا سوف تنتعش إلى ما هو أبعد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وخاطب بايدن دول آبيك "سنكون قريبا شريككم القوي والثابت بينما نواصل العمل معا لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة ومرنة ومترابطة".
من جهة أخرى أقر الرئيس الأمريكي أن بلاده لديها "خلافات حقيقية مع بكين عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ساحة لعب اقتصادية عادلة ومتساوية وحماية الملكية الفكرية. وسوف نستمر في معالجتها بسياسات ذكية ودبلوماسية قوية".
يأتي ذلك غداة لقاء بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ وهو اللقاء الأول للطرفين منذ لقائهما في بالي قبل عام.
وتابع بايدن "نحن نعمل على إزالة المخاطر وتنويع علاقتنا الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، وليس الانفصال".
وشدد على "أننا سنواصل التزامنا بالدبلوماسية لتجنب المفاجآت ومنع سوء الفهم. إن العلاقة المستقرة بين أكبر اقتصادين في العالم ليست في الواقع جيدة بالنسبة للاقتصادين بل للعالم أجمع".
وتستضيف الولايات المتحدة القمة الحالية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك). وستعقد الدورة القادمة في دولة بيرو السنة المقبلة. (النهاية)
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