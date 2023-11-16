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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها لاستهداف المستشفى الأردني في غزة

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن بالغ القلق ازاء التقارير التي أفادت بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي "اننا نشعر بالقلق ازاء تعرض المستشفى الاردني لغارات جوية ادت الى اصابة عدد من طواقمه الطبية".
واضاف "لا نريد ان تتعرض المستشفيات في غزة للقصف ويجب حمايتها".
وكانت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت ان سبعة من كوادر المستشفى الميداني الاردني في غزة أصيبوا بجروح في قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي على مدخل قسم الطوارىء في المستشفى.
وأعلن الجيش الاردني أنه بدأ تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل القصف الاسرائيلي على المستشفى الاردني في غزة وان المستشفى سيواصل اداء واجبه الانساني تجاه الفلسطينيين.(النهاية)

ا م م



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