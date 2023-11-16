الولايات المتحدة تعرب عن قلقها لاستهداف المستشفى الأردني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن بالغ القلق ازاء التقارير التي أفادت بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي "اننا نشعر بالقلق ازاء تعرض المستشفى الاردني لغارات جوية ادت الى اصابة عدد من طواقمه الطبية".
واضاف "لا نريد ان تتعرض المستشفيات في غزة للقصف ويجب حمايتها".
وكانت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت ان سبعة من كوادر المستشفى الميداني الاردني في غزة أصيبوا بجروح في قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي على مدخل قسم الطوارىء في المستشفى.
وأعلن الجيش الاردني أنه بدأ تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل القصف الاسرائيلي على المستشفى الاردني في غزة وان المستشفى سيواصل اداء واجبه الانساني تجاه الفلسطينيين.(النهاية)
ا م م
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