رابطة العالم الاسلامي تدين بشدة مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفيات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 11 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اليوم الخميس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
ودعا الامين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى في بيان صحفي إلى اقامة هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين خاصة النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم في كل لحظة.
وأعتبر العيسى أن استهداف المستشفيات جريمة وحشية تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية مشددا على أن قرار مجلس الأمن الاخير رقم (2712) خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.
وكان مجلس الأمن الدولي اقر يوم أمس الأربعاء مشروع قرار رقم (2712) يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة.(النهاية)
ف ن / س ع م
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