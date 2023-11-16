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رابطة العالم الاسلامي تدين بشدة مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفيات في غزة

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 11 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اليوم الخميس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
ودعا الامين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى في بيان صحفي إلى اقامة هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين خاصة النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم في كل لحظة.
وأعتبر العيسى أن استهداف المستشفيات جريمة وحشية تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية مشددا على أن قرار مجلس الأمن الاخير رقم (2712) خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.
وكان مجلس الأمن الدولي اقر يوم أمس الأربعاء مشروع قرار رقم (2712) يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة.(النهاية)

ف ن / س ع م




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