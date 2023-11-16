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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره المصري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس لنظيره المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين مشددا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين الأمريكي والمصري بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والجهود المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
واضاف البيان أن بلينكن شكر القيادة المصرية لدورها في تسهيل الخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين من غزة عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية و"تعزيز الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن".
وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالعمل والتنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين الآخرين من أجل قيام دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة. (النهاية)

ا م م / ه س ص



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