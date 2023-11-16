وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره المصري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس لنظيره المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين مشددا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين الأمريكي والمصري بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والجهود المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
واضاف البيان أن بلينكن شكر القيادة المصرية لدورها في تسهيل الخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين من غزة عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية و"تعزيز الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن".
وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالعمل والتنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين الآخرين من أجل قيام دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة. (النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN16112023000071011013ID1107443634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.