البيت الأبيض يعلن عن استثمارات للقطاع الخاص الأمريكي باقتصادات (آيبك) بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16-11 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الشركات الخاصة الأمريكية الممثلة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) أعلنت عن استثمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في اقتصادات المنتدى لعام 2023.
وقال في "مستند حقائق" إن القطاع الخاص الأمريكي استثمر "ما يقرب من 25 مليار دولار إضافية لزيادة الاتصال الرقمي وتقويته في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الكابلات البحرية الجديدة سواء تحت المحيط الهادئ أو في اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والتي ستولد أكثر من تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة مما يجعل اقتصاداتنا أكثر قوة وترابطا وأمانا".
كما نوه بتسيير "أكثر من 50 رحلة طيران مباشرة جديدة أسبوعيا من الولايات المتحدة إلى اقتصادات (ايبك) لدعم زيادة العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الشركات والتجارة عبر الشحن" مؤكدا أن "هذا النمو الحاد في الرحلات الجوية يمثل أكبر توسع لشركة طيران أمريكية في جنوب المحيط الهادئ في التاريخ".
وأضاف أن الشركات الأمريكية الخاصة أجرت "استثمارات كبيرة في مجموعة واسعة من تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة بما في ذلك عزل الكربون وإزالة الكربون من الشبكات ووقود الطيران المستدام.
كما بدأت استثمارات وتمويلات رائدة في "منصة الأسواق البيئية التي تتضمن خطة ملكية الموظفين والاستثمار في منشأة تصنيع في ولاية كارولينا الجنوبية لإنتاج أدوية عامة وعالية الجودة للعقاقير في منطقة (ايبيك)" وذلك بالإضافة إلى استثمار "عشرات ملايين الدولارات في إطلاق منصات جديدة متعددة مخصصة للأمن السيبراني والتأهب المتعلق به وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال البيت الأبيض إن القطاع الخاص الأمريكي قدم كذلك "التدريب والفرص الجديدة بما في ذلك التمويل الأولي والتدريب العملي لمئات الآلاف من رواد الأعمال والمجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا والشركات الصغيرة".
كما أنشأ "أكثر من عشرين شراكة جديدة بين الشركات الأمريكية المتطورة والجامعات الموجودة ضمن منتدى (ايبيك) والتي ستركز على تحفيز الابتكارات التكنولوجية عبر أشباه الموصلات وتقنية الواقع المعزز والافتراضي وكمبيوتر فائق جديد مرتكز على الكم بقدرة 100 الف كيوبت".
وأصدرت الشركات المشاركة "ممثلة بأكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين الحاضرين في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إعلانات تدعم ركائز السياسة الثلاثة لأسبوع القادة الاقتصاديين في (ايبيك) مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تكاملية ومترابطة وصديقة للبيئة ومستدامة وصلبة وآمنة بشكل أكبر".
وفيما يتعلق بركيزة الشمول والترابط قدم البيت الأبيض عدة أمثلة على استثمارات القطاع الخاص من شأنها تعزيز تكامل "المحيط الهادئ الرقمي" وتعزيز المشاركة الاقتصادية الأوسع وتعزيز المساواة والشمول وأبرزها استثمارات لشركات (امازون) و(مايكروسوفت) و(ميتا) و(مايكرون) و(غوغل) و(ماستركارد) في مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية والتي تشمل خدمات الانترنت وبنيتها التحتية.
وبخصوص ركيزة المنتجات المستدامة والصديقة عرض مستند الحقائق أمثلة عن استثمارات الشركات الأمريكية التي "تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والممارسات التجارية المستدامة عبر (ايبك)" وأبرزها استثمارات شركات (ابل) و(بوينغ) ومصرف (سيتي) ومحطات (اكسون موبيل) للوقود في عدة مجالات ضمن هذا الإطار والتي تشمل تكرير المياه لتصبح صالحة للشرب ومشاريع الطاقة المتجددة كطاقتي الرياح والشمس وازالة الكربون والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وبشأن ركيزة الصلابة والأمان قدم البيت الأبيض نماذج عن الاستثمارات الخاصة التي "تدعم سلاسل التوريد الموثوقة وتعزز الصحة الإقليمية والتأهب السيبراني وتدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر اقتصادات (ايبك) ومنها شركات (فيزا) و(اي بي ام) وطيران (يونايتد) و(فايزر) للأدوية. (النهاية)
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