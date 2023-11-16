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البيت الأبيض يعلن عن استثمارات للقطاع الخاص الأمريكي باقتصادات (آيبك) بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16-11 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الشركات الخاصة الأمريكية الممثلة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) أعلنت عن استثمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في اقتصادات المنتدى لعام 2023.
وقال في "مستند حقائق" إن القطاع الخاص الأمريكي استثمر "ما يقرب من 25 مليار دولار إضافية لزيادة الاتصال الرقمي وتقويته في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الكابلات البحرية الجديدة سواء تحت المحيط الهادئ أو في اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والتي ستولد أكثر من تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة مما يجعل اقتصاداتنا أكثر قوة وترابطا وأمانا".
كما نوه بتسيير "أكثر من 50 رحلة طيران مباشرة جديدة أسبوعيا من الولايات المتحدة إلى اقتصادات (ايبك) لدعم زيادة العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الشركات والتجارة عبر الشحن" مؤكدا أن "هذا النمو الحاد في الرحلات الجوية يمثل أكبر توسع لشركة طيران أمريكية في جنوب المحيط الهادئ في التاريخ".
وأضاف أن الشركات الأمريكية الخاصة أجرت "استثمارات كبيرة في مجموعة واسعة من تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة بما في ذلك عزل الكربون وإزالة الكربون من الشبكات ووقود الطيران المستدام.
كما بدأت استثمارات وتمويلات رائدة في "منصة الأسواق البيئية التي تتضمن خطة ملكية الموظفين والاستثمار في منشأة تصنيع في ولاية كارولينا الجنوبية لإنتاج أدوية عامة وعالية الجودة للعقاقير في منطقة (ايبيك)" وذلك بالإضافة إلى استثمار "عشرات ملايين الدولارات في إطلاق منصات جديدة متعددة مخصصة للأمن السيبراني والتأهب المتعلق به وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال البيت الأبيض إن القطاع الخاص الأمريكي قدم كذلك "التدريب والفرص الجديدة بما في ذلك التمويل الأولي والتدريب العملي لمئات الآلاف من رواد الأعمال والمجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا والشركات الصغيرة".
كما أنشأ "أكثر من عشرين شراكة جديدة بين الشركات الأمريكية المتطورة والجامعات الموجودة ضمن منتدى (ايبيك) والتي ستركز على تحفيز الابتكارات التكنولوجية عبر أشباه الموصلات وتقنية الواقع المعزز والافتراضي وكمبيوتر فائق جديد مرتكز على الكم بقدرة 100 الف كيوبت".
وأصدرت الشركات المشاركة "ممثلة بأكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين الحاضرين في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إعلانات تدعم ركائز السياسة الثلاثة لأسبوع القادة الاقتصاديين في (ايبيك) مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تكاملية ومترابطة وصديقة للبيئة ومستدامة وصلبة وآمنة بشكل أكبر".
وفيما يتعلق بركيزة الشمول والترابط قدم البيت الأبيض عدة أمثلة على استثمارات القطاع الخاص من شأنها تعزيز تكامل "المحيط الهادئ الرقمي" وتعزيز المشاركة الاقتصادية الأوسع وتعزيز المساواة والشمول وأبرزها استثمارات لشركات (امازون) و(مايكروسوفت) و(ميتا) و(مايكرون) و(غوغل) و(ماستركارد) في مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية والتي تشمل خدمات الانترنت وبنيتها التحتية.
وبخصوص ركيزة المنتجات المستدامة والصديقة عرض مستند الحقائق أمثلة عن استثمارات الشركات الأمريكية التي "تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والممارسات التجارية المستدامة عبر (ايبك)" وأبرزها استثمارات شركات (ابل) و(بوينغ) ومصرف (سيتي) ومحطات (اكسون موبيل) للوقود في عدة مجالات ضمن هذا الإطار والتي تشمل تكرير المياه لتصبح صالحة للشرب ومشاريع الطاقة المتجددة كطاقتي الرياح والشمس وازالة الكربون والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وبشأن ركيزة الصلابة والأمان قدم البيت الأبيض نماذج عن الاستثمارات الخاصة التي "تدعم سلاسل التوريد الموثوقة وتعزز الصحة الإقليمية والتأهب السيبراني وتدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر اقتصادات (ايبك) ومنها شركات (فيزا) و(اي بي ام) وطيران (يونايتد) و(فايزر) للأدوية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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