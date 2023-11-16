باكستان: مقتل 4 مسلحين خلال عمليات أمنية بشمال البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 16 - 11 (كونا) -- قتل أربعة مسلحين على الأقل وجندي بعمليات نفذها الجيش الباكستاني في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود لأفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أن من بين قتلى المسلحين "هدف ذو قيمة عالية" هو سمي الله الملقب بشيناي) وأن باقي المسلحين القتلى مطلوبون بشدة من قبل وكالات إنفاذ القانون.
وأضاف أنه جرى ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة هؤلاء المسلحين القتلى "الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية بما في ذلك الابتزاز والقتل المستهدف في المنطقة".
كما أدى التبادل المكثف لإطلاق النار بين "الإرهابيين" وقوات الجيش في منطقة كولاشي بمديرية ديرا إسماعيل خان في خيبر بوختنوا إلى مقتل جندي من الجيش الباكستاني.
وقال بيان الجيش إنه جرى تنفيذ عملية تطهير للمناطق المحيطة لتحييد أي مسلحين آخرين في المنطقة.
يأتي هذا غداة مقتل سبعة مسحلين على الأقل في عملية نفذها الجيش بولاية خيبر بختونخوا.
وجات تلك التطورات مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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