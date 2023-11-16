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باكستان: مقتل 4 مسلحين خلال عمليات أمنية بشمال البلاد

11/16/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 16 - 11 (كونا) -- قتل أربعة مسلحين على الأقل وجندي بعمليات نفذها الجيش الباكستاني في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود لأفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أن من بين قتلى المسلحين "هدف ذو قيمة عالية" هو سمي الله الملقب بشيناي) وأن باقي المسلحين القتلى مطلوبون بشدة من قبل وكالات إنفاذ القانون.
وأضاف أنه جرى ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة هؤلاء المسلحين القتلى "الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية بما في ذلك الابتزاز والقتل المستهدف في المنطقة".
كما أدى التبادل المكثف لإطلاق النار بين "الإرهابيين" وقوات الجيش في منطقة كولاشي بمديرية ديرا إسماعيل خان في خيبر بوختنوا إلى مقتل جندي من الجيش الباكستاني.
وقال بيان الجيش إنه جرى تنفيذ عملية تطهير للمناطق المحيطة لتحييد أي مسلحين آخرين في المنطقة.
يأتي هذا غداة مقتل سبعة مسحلين على الأقل في عملية نفذها الجيش بولاية خيبر بختونخوا.
وجات تلك التطورات مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



MENAFN16112023000071011013ID1107443632

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