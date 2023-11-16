برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه الجوع على نطاق واسع مع انهيار النظم الغذائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 11 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس من تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة الذي يواجه أزمة جوع هائلة وحاجة السكان الماسة للمساعدات الغذائية في ظل دخول عشر الامدادات الضرورية.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان إن”إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا في غزة ولا يصل إلا جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود“ وان”المدنيون يواجهون احتمال مباشر للموت جوعا مع اقتراب الشتاء في الملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة“.
وأضافت منبهة الى”عدم وجود طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل مشددة على أن”الأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة“.
وذكرت بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع إغلاق المخبز الأخير الذي كان يعمل بالشراكة معه بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز غزة البالغ عددها 130 مخبزا ليصبح الخبز وهو الغذاء الرئيسي لسكان غزة نادرا أو غير موجود.
وأشار البيان الى أن”نقص الوقود يتسبب أيضا في عرقلة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين“ فحتى عندما وصلت الشاحنات من مصر وأفرغت الإمدادات في غزة يوم الثلاثاء لم تتمكن من الوصول إلى المدنيين في الملاجئ بسبب عدم كفاية الوقود لمركبات التوزيع“.
ولفت الى أن”من بين 1129 شاحنة دخلت غزة منذ فتح معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر كانت 227 شاحنة فقط تحمل إمدادات غذائية“.
وقال ان البرنامح الذي يرحب بالزيادة في عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة يؤكد إن حجم الامدادات لايزال غير كاف على الإطلاق اذ أن”الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي سوى لتلبية 7 في المائة من الحد الأدنى اليومي من احتياجات السكان من السعرات الحرارية.
وأوضح أن البنية التحتية الغذائية في غزة لم تعد صالحة للعمل حيث لم يعد سوى 25 بالمائة من المتاجر التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي لمفتوحة بينما نفدت المواد الغذائية الأساسية من متاجر أخرى كما أغلقت الأسواق المحلية أبوابها بالكامل.
وذكر أن كميات الطعام الصغيرة التي يمكن العثور عليها تباع بأسعار متضخمة بشكل مقلق ولا تكون ذات فائدة تذكر دون القدرة على الطهي مما يجبر البعض على البقاء على قيد الحياة بوجبة واحدة في اليوم ومع ذلك لجأ بعض الناس إلى تناول البصل النيئ والباذنجان غير المطبوخ.
وفيما شدد على أن”انهيار سلاسل الإمدادات الغذائية يعد نقطة تحول كارثية في وضع صعب بالفعل مع تجريد الناس من الضروريات الأساسية“ قال”مع عدم الوصول إلى الوقود تدهورت بشدة القدرة على توفير الخبز أو نقل الغذاء إلى المحتاجين ما أدى إلى توقف الحياة في غزة فالناس يعانون الجوع“.
وأكد البرنامج الذي يخطط لزيادة مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى أكثر من مليون شخص في الأسابيع القليلة المقبلة ان ذلك لن يمكن إلا بزيادة ممرات الإمدادات المستدامة إلى غزة والقدرة على تناوب الموظفين داخل وخارج غزة مع إمكانية الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والدعم الإضافي من الجهات المانحة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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