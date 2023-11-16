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برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه الجوع على نطاق واسع مع انهيار النظم الغذائية

11/16/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 11 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس من تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة الذي يواجه أزمة جوع هائلة وحاجة السكان الماسة للمساعدات الغذائية في ظل دخول عشر الامدادات الضرورية.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان إن”إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا في غزة ولا يصل إلا جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود“ وان”المدنيون يواجهون احتمال مباشر للموت جوعا مع اقتراب الشتاء في الملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة“.
وأضافت منبهة الى”عدم وجود طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل مشددة على أن”الأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة“.
وذكرت بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع إغلاق المخبز الأخير الذي كان يعمل بالشراكة معه بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز غزة البالغ عددها 130 مخبزا ليصبح الخبز وهو الغذاء الرئيسي لسكان غزة نادرا أو غير موجود.
وأشار البيان الى أن”نقص الوقود يتسبب أيضا في عرقلة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين“ فحتى عندما وصلت الشاحنات من مصر وأفرغت الإمدادات في غزة يوم الثلاثاء لم تتمكن من الوصول إلى المدنيين في الملاجئ بسبب عدم كفاية الوقود لمركبات التوزيع“.
ولفت الى أن”من بين 1129 شاحنة دخلت غزة منذ فتح معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر كانت 227 شاحنة فقط تحمل إمدادات غذائية“.
وقال ان البرنامح الذي يرحب بالزيادة في عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة يؤكد إن حجم الامدادات لايزال غير كاف على الإطلاق اذ أن”الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي سوى لتلبية 7 في المائة من الحد الأدنى اليومي من احتياجات السكان من السعرات الحرارية.
وأوضح أن البنية التحتية الغذائية في غزة لم تعد صالحة للعمل حيث لم يعد سوى 25 بالمائة من المتاجر التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي لمفتوحة بينما نفدت المواد الغذائية الأساسية من متاجر أخرى كما أغلقت الأسواق المحلية أبوابها بالكامل.
وذكر أن كميات الطعام الصغيرة التي يمكن العثور عليها تباع بأسعار متضخمة بشكل مقلق ولا تكون ذات فائدة تذكر دون القدرة على الطهي مما يجبر البعض على البقاء على قيد الحياة بوجبة واحدة في اليوم ومع ذلك لجأ بعض الناس إلى تناول البصل النيئ والباذنجان غير المطبوخ.
وفيما شدد على أن”انهيار سلاسل الإمدادات الغذائية يعد نقطة تحول كارثية في وضع صعب بالفعل مع تجريد الناس من الضروريات الأساسية“ قال”مع عدم الوصول إلى الوقود تدهورت بشدة القدرة على توفير الخبز أو نقل الغذاء إلى المحتاجين ما أدى إلى توقف الحياة في غزة فالناس يعانون الجوع“.
وأكد البرنامج الذي يخطط لزيادة مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى أكثر من مليون شخص في الأسابيع القليلة المقبلة ان ذلك لن يمكن إلا بزيادة ممرات الإمدادات المستدامة إلى غزة والقدرة على تناوب الموظفين داخل وخارج غزة مع إمكانية الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والدعم الإضافي من الجهات المانحة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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