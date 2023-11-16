موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يفتتح معرض الخزف العربي المعاصر وحفل توقيع كتاب الخزف العربي المعاصر للفنان الأردني يعقوب العتوم برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري.
الكويت - منتخب الكويت لكرة القدم يخسر أمام نظيره الهندي بنتيجة (0-1 ) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الكويت - انطلاق منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) بمشاركة نحو 400 رام ورامية وتستمر ثلاثة أيام بإقامة خمس مسابقات.
واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد لنظيره المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين مشددا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة.
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على عدد من القرى والمواقع بجنوب لبنان. (النهاية) ه س ص
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