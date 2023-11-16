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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

11/16/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يفتتح معرض الخزف العربي المعاصر وحفل توقيع كتاب الخزف العربي المعاصر للفنان الأردني يعقوب العتوم برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري.

الكويت - منتخب الكويت لكرة القدم يخسر أمام نظيره الهندي بنتيجة (0-1 ) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الكويت - انطلاق منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) بمشاركة نحو 400 رام ورامية وتستمر ثلاثة أيام بإقامة خمس مسابقات.


واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد لنظيره المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين مشددا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة.

بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على عدد من القرى والمواقع بجنوب لبنان. (النهاية) ه س ص

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