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ذكرى رحيله.. كيف ذاق عبد المنعم إبراهيم مرارة الفقدان 4 مرات؟

11/16/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Youm7) تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم ، إذ أنه رحل عن عالما فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 1987، اشتهر عبد المنعم إبراهيم بالكوميديا التي قدمها في العديد من الأعمال الفنية، لكنه على الرغم من المتعة التي يشعر بها الجمهور بمجرد ظهوره على الشاشة، إلا أنه عانى الكثير من الصعوبات خلال حياته.

ومن ضمن الأشياء الصعبة التي عاشها عبد المنعم إبراهيم، هو تعب زوجته، بعدما ورده اتصال هاتفي أثناء تصويره أحد الأفلام في اليونان بأنها مريضة للغاية وتريد رؤيته، وعندما حاول العودة إلى مصر تعطلت طائرته، وعندما وصل أخبره الطبيب أنها على وشك الوفاة بعد 6 أشهر بسبب مرضها، وهو ما أصابه بالصدمة الشديدة، وبالفعل توفت زوجته وتركت له 4 أبناء، وقال عن تلك الفترة خلال لقاء تليفزيوني سابق إنها ساعدته على تجسيد بعض أدوار التراجيديا.

وذاق عبد المنعم إبراهيم بعدها مرارة الفقدان أكثر من مرة، إذ توفي والده بعد وفاة زوجته بعامين، وكان وقتها يصعد على خشبة المسرح وقلبه يتمزق على فقدانه، وبعدها فقد شقيقه.

لكن كانت اللحظة الأصعب فى حياته أيضا وفاة نجله طارق بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وهو في عمر 37 عاما، فكانت بمثابة الضربة القوية له، وعلى رغم من كل المآسي التي تعرض له في حياته، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن إمتاعنا بفنه وكوميديته المختلفة.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها عبد المنعم إبراهيم: سر طاقية الإخفاء، القبلة الأخيرة، أضواء المدينة، إشاعة حب، الوفاء العظيم، قبل الوداع، نصف عذراء، معا إلى الأبد، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، وغيرها من الأفلام.







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