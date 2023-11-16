عودة تويدى وجينجر اللدود بالنسخة الجديدة من إنيمشين Chicken Run

MENAFN - Youm7) طرحت منصة نتفليكسفيديو ترويجى رسمى للجزء الثانى من فيلمChicken Run، الذى سيصل تحت اسم Chicken Run: Dawn of the Nugget، يوم 15 ديسمبر المقبل، واحتوى الفيديو على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية.

ويشهد العمل عودة ميليشا تويدي، الشهيرة بالسيدة تويدي وعدوّة جينجر اللدود للأضواء، وتؤدي الممثلة الشهيرة ميراندا ريتشاردسون بصوتها دور السيدة تويدي.

كما يؤدي كاتب السيناريو والمخرج والممثل الكوميدي البريطاني بيتر سرافينوفيتش صوت ريجنالد سميث، وهو شخصية رجل أعمال غير مرح، الذى يشكل مع السيدة تويدي مصدر تهديد كبير لجنس الدجاج.

Chicken Run: Dawn of the Nugget

ويدور فيلم

Chicken Run: Dawn of the Nugget حول تعرض جينجر وأصدقائها لخطر يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء في خطر كبير، لكن هذه المرة، لا شيء يمكن أن يقف في طريقهم حتى لو كان الثمن فقدان حريتهم، التي حصلوا عليها بصعوبة، وهم مستعدون للهجوم.

وتتعاون استوديوهات "أردمان" الحائزة على العديد من جوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا)، والتي قدّمت أعمالًا ناجحة مثل (Creature Comforts, Wallace & Gromit, and Shaun the Sheep)، مع المخرج سام فيل الذي ترشح لـ العديد من جوائز الأوسكار والبافتا، ومخرج أعمال مثل (ParaNorman and Flushed Away, respectively)، لتقديم جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة الشهير " Chicken Run".

يتبع فيلم " Chicken Run: Dawn of the Nugget" قصة جينجر، التي نجحت بعد عملية هروب في غاية الخطورة من مزرعة "تويدي" بتحقيق حلمها، والعثور على جزيرة آمنة ليعيش فيها سرب الدجاج كلّه، بعيدًا عن عالم الإنسان ومخاطره، وتكتمل فرحتها حين تفقس بيضتها، ويصبح لديها وروكي دجاجة صغيرة تدعى "مولي".

لكن بعيدًا عن هذا الملاذ الآمن، يكون جنس الدجاج كلّه عرضة لخطر من نوع مختلف، ولا تتردد جينجر وفريقها للحظة بالتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ بني جنسهم، حتى لو كان ذلك على حساب حريّتهم.

فيلم Chicken Run: Dawn of the Nugget من إخراج المخرج سام فيل، ومن تأليف كل من كاري كركباتريك وجون أوفاريل بـ مشاركة راشيل تونارد، ويقوم ببطول العمل صوتيا كل من ثانديوي نيوتن بدور جينجر، زاكاري ليفي بدور روكي، بيلا رمزي بدور مولي، إميلدا ستونتون بدور بونتي، لين فيرجسون بدور ماك، ديفيد برادلي بدور فاولر، جين هوروكس بدور بابس، روميش رانجاناثان بدور نك، دانييل ميس بدور فيتشر، جوزي سيدجويك ديفيز بدور فريزل، بيتر سرافينوفيتش بدور ريجينالد سميث، نك محمد بدور دكتور فراي، ميراندا ريتشاردسون بدور السيدة تويدي.