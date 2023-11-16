لماذا رفض عبد المنعم إبراهيم وضع اسم الدغبشى فى بدايته الفنية

(MENAFN
- Youm7) تحل، اليوم الجمعة، ذكرى رحيل النجم عبد المنعم إبراهيم ، حيث رحل عن عالمنا فى 17 نوفمبر، ومازالت أعماله باقية حتى وقتنا هذا وإفيهاته وضحكته الشهيرة.
وكان عبد المنعم إبراهيم فى لقاء تليفزيوني قديم، تحدث عن تغيير اسمه فى بدايته الفنية، قائلا: "اسمى عبد المنعم إبراهيم حسن والجمهور ميعرفش إن فى آخر اسمى الدغبشى ووالدى كان بيقولى أحط الاسم فى أول حياتى الفنية وابقى عبد المنعم الدغبشى بس قولت هيبقى الاسم تقيل على الجمهور وخليت الاسم عبد المنعم إبراهيم".
لعب الكثير من الأدوار الكوميدية من أشهرها فيلم "سكر هانم" و فيلم "إشاعة حب"و فيلم "سر طاقية الإخفاء"، وتألق فى العديد من المسلسلات التليفزيونية من بينها: "زينب والعرش ـ أولاد آدم"، وحصل الفنان عبد المنعم إبراهيم على وسام العلوم والفنون من الطبقه الأولى، كما حصل على درع المسرح القومى الذهبى.
وعبد المنعم إبراهيم يعد أحد أبرز الفنانين الذين أجادوا التمثيل باللغة العربية الفصحى خصوصا في الأعمال التي قدمها بالمسرح القومى، ومنها "حلاق بغداد" و"معروف الإسكافى"، فضلاً عن دورين كوميديين باللغة الفصحي أداهما في فيلمي " إسماعيل يس في البحرية " و" السفيرة عزيزة".
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