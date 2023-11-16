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لماذا رفض عبد المنعم إبراهيم وضع اسم الدغبشى فى بدايته الفنية

11/16/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Youm7) تحل، اليوم الجمعة، ذكرى رحيل النجم عبد المنعم إبراهيم ، حيث رحل عن عالمنا فى 17 نوفمبر، ومازالت أعماله باقية حتى وقتنا هذا وإفيهاته وضحكته الشهيرة.



وكان عبد المنعم إبراهيم فى لقاء تليفزيوني قديم، تحدث عن تغيير اسمه فى بدايته الفنية، قائلا: "اسمى عبد المنعم إبراهيم حسن والجمهور ميعرفش إن فى آخر اسمى الدغبشى ووالدى كان بيقولى أحط الاسم فى أول حياتى الفنية وابقى عبد المنعم الدغبشى بس قولت هيبقى الاسم تقيل على الجمهور وخليت الاسم عبد المنعم إبراهيم".



لعب الكثير من الأدوار الكوميدية من أشهرها فيلم "سكر هانم" و فيلم "إشاعة حب"و فيلم "سر طاقية الإخفاء"، وتألق فى العديد من المسلسلات التليفزيونية من بينها: "زينب والعرش ـ أولاد آدم"، وحصل الفنان عبد المنعم إبراهيم على وسام العلوم والفنون من الطبقه الأولى، كما حصل على درع المسرح القومى الذهبى.



وعبد المنعم إبراهيم يعد أحد أبرز الفنانين الذين أجادوا التمثيل باللغة العربية الفصحى خصوصا في الأعمال التي قدمها بالمسرح القومى، ومنها "حلاق بغداد" و"معروف الإسكافى"، فضلاً عن دورين كوميديين باللغة الفصحي أداهما في فيلمي " إسماعيل يس في البحرية " و" السفيرة عزيزة".












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