مسلسل صوت وصورة.. كيف تتعافين من علاقة مع رجل توكسيك مثل عبد الغنى؟

MENAFN - Youm7) يعرض مسلسل "صوت وصورة" على قناةدى إم سى ودى إم سى دراما ومنصةwatch it،ويتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل حول حنان مطاوع "رضوى" التى تعرضت للتحرش الجنسى من صاحب العمل دكتور التجميل" عصام الصياد" مراد مكرم، وتحاول طوال الوقت مقاضاته ثم تفاجأ باتهامها بقتله وتحاول إثبات براءتها، ولكن تفاجأ مرة أخرى بتخلى زوجها "عبد الغنى"وليد فواز عنها، بدلاً من مساندتها، وقد تعانى بعض الزوجات من موقف أزواجهم السلبى الذى يدفعهن للانفصال عنه، ولتجاوز هذه المرحلة نستعرض فى هذا التقرير نصائح للمضى قدماً بعد الانفصال عن رجل سلبى أو "توكسيك" وفقاً لما ذكرهموقع"momjunction" .

رضوى





وتبدأ أولا: تحديد مشاعرك

أقرب الناس إليك تخلي عنك، فتشعر بالإحباط وعدم الأمان، ولكن أولا تأمل هذه المشاعر، وحددها.





ثانيا: القيام بعمل جديد

رتبى أعمالك، وعينى لنفسك مهمة واحدة على الأقل خارج منطقة الراحة الخاصة بك، وانتهي منها، هذا يجعلك تشعرين بالإنجاز، ويحميك من التفكير في تلك المشاعر السلبية.



ثالثا: ممارسة تمارين رياضية

من طرق مواجهة المشاعر السلبية الاشتراك في أنشطة رياضية مختلفة، أو تعلم هواية جديدة، حيث يساعد ذلك في تعزيز الجانب الإبداعي الخاص بك، ويساعدك فى التخلص من مشاعر الإحباط التي مررت بها.

رضوى وسعاد بمسلسل صوت وصورة







رابعا: احتفظىبمذكرة

تدوين اليوميات هي وسيلة فعالة للتعامل مع الانتصارات الصغيرة التي حققتيها، وتساعدك في الالتفات أكثر إلى ما تريدين تحقيقه، والاهتمام بإنجاز الكثير من المهام.







خامسا: زيادة التواصل

بعد أن حلت مشاعر الأمان مكان الخوف والأمل مكان الإحباط، اخرجى وتفاعلى أكثر مع الآخرين، فهذا التفاعل يحد من مشاعرك السلبية التي مررت بها.





مسلسل صوت وصورة







































