مسلسل صوت وصورة.. كيف تتعافين من علاقة مع رجل توكسيك مثل عبد الغنى؟

(MENAFN
- Youm7) يعرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة
دى إم سى ودى إم سى دراما ومنصة
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ويتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل حول حنان مطاوع "رضوى" التى تعرضت للتحرش الجنسى من صاحب العمل دكتور التجميل" عصام الصياد" مراد مكرم، وتحاول طوال الوقت مقاضاته ثم تفاجأ باتهامها بقتله وتحاول إثبات براءتها، ولكن تفاجأ مرة أخرى بتخلى زوجها "عبد الغنى"وليد فواز عنها، بدلاً من مساندتها، وقد تعانى بعض الزوجات من موقف أزواجهم السلبى الذى يدفعهن للانفصال عنه، ولتجاوز هذه المرحلة نستعرض فى هذا التقرير نصائح للمضى قدماً بعد الانفصال عن رجل سلبى أو "توكسيك" وفقاً لما ذكره
موقع"momjunction" .
رضوى
وتبدأ أولا: تحديد مشاعرك
أقرب الناس إليك تخلي عنك، فتشعر بالإحباط وعدم الأمان، ولكن أولا تأمل هذه المشاعر، وحددها.
ثانيا: القيام بعمل جديد
رتبى أعمالك، وعينى لنفسك مهمة واحدة على الأقل خارج منطقة الراحة الخاصة بك، وانتهي منها، هذا يجعلك تشعرين بالإنجاز، ويحميك من التفكير في تلك المشاعر السلبية.
ثالثا: ممارسة تمارين رياضية
من طرق مواجهة المشاعر السلبية الاشتراك في أنشطة رياضية مختلفة، أو تعلم هواية جديدة، حيث يساعد ذلك في تعزيز الجانب الإبداعي الخاص بك، ويساعدك فى التخلص من مشاعر الإحباط التي مررت بها.
رضوى وسعاد بمسلسل صوت وصورة
رابعا: احتفظى
بمذكرة
تدوين اليوميات هي وسيلة فعالة للتعامل مع الانتصارات الصغيرة التي حققتيها، وتساعدك في الالتفات أكثر إلى ما تريدين تحقيقه، والاهتمام بإنجاز الكثير من المهام.
خامسا: زيادة التواصل
بعد أن حلت مشاعر الأمان مكان الخوف والأمل مكان الإحباط، اخرجى وتفاعلى أكثر مع الآخرين، فهذا التفاعل يحد من مشاعرك السلبية التي مررت بها.
مسلسل صوت وصورة
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