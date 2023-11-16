حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: راقب وزنك

يتصف مولود

برج الثور

بعدد كبير من الصفات التى تجعله شخصا مقربا ومفضلا لدى الكثير من أصدقائه، كما يجيد التعامل بحرفية مع جميع الشخصيات، ويتسم بالصبر الطويل.

برج الثور فى حظك اليوم 17 نوفمبر

برج الثور شخص مرح وغير تقليدى ومحب للحياة وعاشق للسفر، ويجيد التعامل فى المواقف الصعبة، وعاشق للذهب والملابس اللامعة، يحب الظهور وخطف الأنظار.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

لكى تتخلص من القلق حاول أن ترتب أفكارك وتحضر خططك، التى تساعدك على تحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة في الفترة المقبلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تحاول أن تجعل هناك طرف ثالث بينك وبين شريك حياتك وتخلص من المشكلات بسهولة ويسر، وتجنب الدخول فى أى عواقب تتسبب فى مشاكل بينكما.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

انتبه لوزنك وتخلص من التوتر، وحاول ألا تتناول أكلات دسمة فى أوقات متأخرة من الليل كى لا تزيد فى وزن جسمك، وتجنب السهر لفترات طويلة

في الفترات المقبلة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور خلال الفترات المقبلة أن يتغير وزن جسمه، حتى يحصل على الرشاقة التى كان يرغب بها طوال الوقت.









برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: حاول من جديد

يتمتع مولود

برج الميزان

بشخصية اجتماعية مرحة، لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء، كما يحرص على تحقيق التوازن فى كل شىء بحياته، ويعشق الطعام ويجيد فن الطهى.

برج الميزان فى حظك اليوم 17 نوفمبر

لا يميل مولود برج الميزان إلى اتباع النظرة التشاؤمية، فهو شخص محب للحياة والسفر وشراء الملابس بكثرة، وأيضًا

رومانسى ويجيد التعامل مع شريك حياته.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

ابتعد عن التجمعات داخل العمل، ولا تجعل هناك حديثا مشتركا بينك وبين الآخرين إلا فيما يخص العمل، وحافظ على التعاون والمشاركة مع زملائك حتى تحقق الكثير من الإنجازات.



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنبش الجروح القديمة فقد تسبب لك الشعور بالتوتر والقلق بينك وبين شريك حياتك، فحاول أن تتجاهل الماضى وحاول من جديد، حتى تشعر بالاستقرار فى حياتك.



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اعتنى بنفسك وتخلص من القلق والعصبية التى تتسبب لك فى الشعور بضغط نفسى وعصبى، وحاول أن تتخلص من التفكير السلبى فى الفترات المقبلة، وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن تحدث بعض التغيرات فى حياته، كما هو بحاجة للحد من التبذير والإنفاق بدون وعى حتى يستعد لأى ظرف طارئ.









برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: ناقش شريك حياتك

يتمتع

برج الحمل بشخصية قيادية، فهو من الأبراج النارية التى تتسم بكتلة نشاط وحيوية، أيضًا من الشخصيات المحبة لتقديم الدعم، ومن أكثر الشخصيات التى تجيد العناية بالحيوانات الأليفة.

برج الحمل فى حظك اليوم 17 نوفمبر

يشتهر برج الحمل بحبه للعمل والسرعة فى تنفيذ المهام المطلوبة، كما لا يمكنه تأجيل الأعمال المكلف بها، أيضًا يجيد التعامل مع أى شخص ويقدم النصائح، ويعتبر من الأبراج الجادة دائماً.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

الفترة الحالية من أفضل الفترات التى يزدهر فيها مولود برج الحمل بشكل جيد، ويمكن أن يحصل على شهادات تقدير تؤهله للسفر إلى الخارج فى الفترات المقبلة لتنفيذ الخطط المهنية.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ناقش شريك حياتك فى الأمور التى تسببت فى اشتعال الخلافات بينكما، حتى تتحسن حياتكما وتشعران بالسعادة والحب كما كنت تحلم طوال الوقت.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول الأطعمة الخالية من الدهون، وكميات كبيرة من المياه وتخلص من أملاح الجسم، وتناول الكثير من السوائل التى تجعلك بصحة جيدة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يكون هناك حصاد جيد لجميع الخطط الذكية التى تؤهله لشراء عقارات، والانتهاء من الأوراق التى تساعده على السفر بكل سهولة.









برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: ذكى وحكيم

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، وقدرته على تحمل المسئولية، كما يتسم بالحكمة فى إدارة أموره.

برج العقرب فى حظك اليوم 17 نوفمبر

لا ينظر مولود برج العقرب للخلف أبداً، فهو يعرف ما يريد، كما أن النجاح والتقدم هدفه الأول والأخير، ودائماً ينظر للأمام ويعمل على تطوير نفسه طوال الوقت، كما يتصف بالشجاعة والقدرة على المواجهة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

تتسم بالعديد من المهارات التى لا يستطيع أحد منافستك فيها، كما تستطيع بذكائك وحكمتك حل أى مشكلة تواجهك لذلك يلجأ إليك أى شخص يواجه أى مشكلة فى حياته.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعيش حالة من الصفاء والتفاهم والحب فى حياتك الأسرية، ما يجعلك مثلا أعلى لمن حولك من الأزواج، لذلك يحاولون تقليدك فى معاملتك لشريك حياتك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى تعيش حالة من السعادة والحب نتيجة حرصك على ممارسة تمارين اليوجا بشكل يومى، كما أن اتباع نظام غذائى صحى ساعدك على خسارة وزنك الزائد.برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى نجاحه لحاجة مؤسسته إليه، كما أنه سيظل مثلا أعلى للأزواج السعداء بسبب إخلاصه لشريك حياته.









برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: تجنب المشاكل

يتميز مولود برج الدلو

بأنه شخص يحسن التصرف طوال الوقت، ويترك أثرا طيباً عند الآخرين، ويعشق ممارسة التمارين الرياضية، ومحب للحياة، ويبحث عن أفكار لمشاريع تجارية مميزة.

برج الدلو فى حظك 17 نوفمبر

تعتبر شخصية برج الدلو من الشخصيات الاجتماعية لذلك فهو ناجح دائماً فى تكوين الصداقات الدائمة، أيضًا يجيد التخطيط للمشاريع المختلفة، ولا يعترف بالفشل.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبرى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تكون مستعدا لتلقى أخبار طال انتظارها لسنوات طويلة تخص المشروعات الخاصة بك، وتخلص من القلق والتوتر الذى يترك بداخلك أثرا سلبيا، ما يؤثر على

حياتك المهنية في الفترات المقبلة.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تتسبب فى إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك حتى لا تعيشان فى حالة ضغط وتوتر طوال الوقت، وتبادلا دائماً الهدايا والكلمات الطيبة حتى تعيشان فى سعادة.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول كميات كبيرة من المياه وتخلص من الكسل ومارس التمارين الرياضية التى تجعلك تشعر بحالة جيدة، أيضًا تجنب الروتين فى تحضيرك لطعامك وحاول أن تنوع بين كل الأطعمة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو الحصول على المال، وتحسين حالتهم النفسية خلال الفترات المقبلة، لكن عليهم الحد من التدخل فى أى مشاكل مع أى شخص.









برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: ثق فى نفسك يستمتع مولود برج الأسد بتناول الطعام، فهو لا يحب تناوله بصورته التقليدية، لكنه يسعى لتجربة كل طريقة تتبعها كل دولة، وإذا لم يجد شيئا جديدا يمكنه أن يجرب وصفة مختلفة على طريقته.برج الأسد فى حظك اليوم 17 نوفمبر يحب مولود برج الأسد العيش بحرية دون أى قيود، وهذا ما يجعله دائما يسعى لشراء منزل خاص به، ليعيش بمفرده إلى جانب حبه لعمله كما يسعى للفت أنظار من حوله. مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامى عياش، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنىقد تحصل على تقدير أو ترقية فى العمل، يمكنك احتضان التحديات الجديدة وتولى الأدوار القيادية، دون خوف فلديك الكاريزما والرؤية لإلهام زملائك وإجراء تغييرات إيجابية، لكن ثق بنفسك.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى روح المغامرة لديك معدية، وسوف ينجرف شريكك نحو حماسك، خطط معه لقضاء عطلة رومانسية أو جربوا شيئا جديدا معا، و إذا كنت عازبا، فهذا هو الوقت المناسب للقاء أشخاص جدد وتوسيع دائرتك الإجتماعية، كن متفتحا ودع الحب يجدك.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحىتشعر بالقوة والصحة، وطاقتك الإيجابية سوف تلهم الآخرين، حافظ على عاداتك الصحية وجرب أنشطة جديدة تتحدى بها عقلك وجسمك، تذكر أن تستريح وتستعيد طاقتك عند الحاجة.برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةحان الوقت لتحقيق النجاح وتحقيق أهدافك بتفاؤلك وتصميمك، يمكنك تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافك، كن منفتحا على التجارب الجديدة واحتضن التغيير لأنه سيؤدى إلى النمو والوفرة.









برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: قليل من الحب يحب مولود برج السرطان التأمل والاستمتاع بكل ما حوله، فهو نادراً ما يصاب بمشكلات عويصة صعب حلها، نظرا لعقلة المتفتح الناضج، الذى يستطيع متابعة كل ما حوله أول بأول والتخلص من العقبات قبل ظهورها.برج السرطان فى حظك اليوم 17 نوفمبر العطاء دون حساب من أبرز صفات أصحاب برج السرطان، فهو شخصية تحب الخير وتقدمه للآخرين، فهى ترى أن مساعدة أى شخص تعود عليه بالشعور بالسعادة. مشاهير برج السرطان ‏

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏









برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى ‏ستكون أفكارك الفريدة وإبداعك موضع تقدير فى عملك اليوم، لا تخاف من التحدث ومشاركة رؤيتك، سوف يعجب زملاءك بتفكيرك المبتكر وقد يؤدى ذلك إلى حصولك على فرص مميزة فى المستقبل.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى ‏علاقتك بحاجة إلى القليل من الحب اليوم، إذا كانت الأمور تبدو راكدة بعض الشىء فى الآونة الأخيرة، فقد حان الوقت لتغيير الأمور، حيث خطط لموعد مفاجئ أو تجربة نشاط جديد مع شريك حياتك، لن يؤدى هذا إلى تقريبكما من بعضكما فحسب، بل يقويها أيضاً.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى ‏حان الوقت لإعطاء الأولوية لصحتك اليوم، إذا كنت تهمل صحتك الجسدية، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، اخرج ومارس التمارين الرياضية وجرب بعض تقنيات الاسترخاء.برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏الفترة المقبلة تشجعك على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وإطلاق العنان لرؤيتك الداخلية، باعتبارك برج السرطان، فأنت تفكر دائما قبل تنفيذ أى شىء، فالفترة المقبلة يدعمك الكون لإبراز أفكارك المستقبلية.









برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: خطوة جديدة يتمتع مولود برج الجوزاء بشخصية حالمة، لذلك يعيش مع أفكاره وخياله، فالمقربون منه عادة ما يقولون عنه إنه يعيش فى عالم آخر، وذلك على الرغم من أن من لا يعرفه يراه شخصية جادة وعملية.برج الجوزاء فى حظك اليوم 17 نوفمبر العمل هو الشىء الذى يستمتع به مولودبرج الجوزاء ، فهو يرى أن النجاح والتميز فى العمل أفضل الأهداف التى يجب تحقيقها، كما أنه يربط أى استقرار مادى أو معنوى بالعمل والجد، فهو عادة ما يبحث عن الفرص المميزة.مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنىعليك أن تشارك اليوم زملاءك فى إنجاز الكثير من المهام، وتسليمها فى مواعيدها دون أى تأخير، لأن ذلك قد يؤثر بالسلب فى عملك الفترة المقبلة، فالعمل الجماعى سوف يشعرك بمتعة قد تجعلك تعمل أكثر طوال الوقت.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفىالحب يملأ حياة برج الجوزاء اليوم، سواء كنت أعزب أو فى علاقة، تشجعك النجوم على احتضان حواسك والتواصل مع قلبك، فهذا هو الوقت المناسب للتعبير عن رغباتك والدخول فى تجارب جديدة.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحىهذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك البدنية وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، فعليك دمج التمارين والأكل الصحى وممارسة تمارين اليوجا، أو أى نشاط جديد يجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةلديك القدرة على تحقيق أى شىء تضعه فى ذهنك، فالفترة المقبلة، سواء كنت تبدأ مشروعا جديدا أو تتخذ خطوة جديدة فى حياتك المهنية، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمضى قدما لتحقق أهدافك، وتذكر أن تثق بحدسك وتدع صوتك الداخلى يرشدك نحو النجاح.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: أموال كثيرة

يتميز مولود

برج القوس

بحبه للانطلاق والسفر والحرية، كما يحرص على التواجد دائماً بين عائلته وأصدقائه، ويتميز بالاستقلالية، ويعشق الفن بأنواعه المختلفة، ويفضل التسوق وشراء أشياء غالية الثمن.

برج القوس فى حظك اليوم 17 نوفمبر

يتسم مولود برج القوس بالعقلانية، حيث يخطط جيدًا لمستقبله، ويستطيع تحقيق أهدافه وأحلامه على أرض الواقع كما يتمتع بالثقة بالنفس، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف عاشق للقراءة والمعرفة.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان القدير حسن يوسف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

الانطوائية قد تكون سببا فيما بعد لإفساد علاقتك بمن حولك، وتحديداً فى علاقتك برئيسك فى العمل، فحاول أن تكون ذكيا قدر الإمكان، ولا تحاول أن تكون على قدم المساواة معه حتى لا ينتج عن هذا أى خلل فى العمل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حظك سيئ فى العلاقات العاطفية التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجاً له، فمن الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

وضعك الصحى فى الفترة الماضية كان على غير ما يرام، فمن الضرورى أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، ولا تدع ضغوط العمل أن تؤثر عليك خلال الأيام المقبلة.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

ستجنى فى الأيام المقبلة الكثير من الأموال، لكن على المستوى العائلى ستكون هناك الكثير من المشاكل بينك وبين بعض أفرادها فحاول أن تتجاوز المشكلات.





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: تجنب الأخطاء

يتميز مولود

برج الجدى بالذكاء والجدية فى العمل والقدرة على إدارة شئون حياته، كما يتسم بالبساطة والميل للهدوء كما يتمتع بشخصية مستقلة، ويسعى طوال الوقت لتحقيق مايريده على أرض الواقع.

برج الجدى فى حظك اليوم 17 نوفمبر

يحب مولود برج الجدى الحياة النمطية والترتيب المنطقى لكل شىء ويتبع القواعد الصارمة، ورغم ذلك فإنه يفكر خارج الصندوق، ويصعد السلم الوظيفى بطريقة ماهرة.



مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى النجمة غادة عادل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة فى عملك لكنك تقع فيها مجدداً لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ فى حياتك، فاسعى للتغيير خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

حاول أن تكون بجوار الحبيب فى الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا، ما أدى إلى حدوث صدع كبير فى العلاقة فحاول أن تسعى إلى إصلاح علاقتك به.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

حاول أن تنصت إلى نصائح الأطباء حتى تستعيد عافيتك مرة أخرى، وإياك وأن تعود للنظام الغذائى غير الصحى الذى اتبعته الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

هذا العام سوف تتعلم كثيراً كيف تعامل الناس بطريقة جيدة، وكيف تجعل مصحلة الناس فى المقدمة فلا يوجد إنسان يعيش فى الحياة بمفرده.





برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: صحتك جيدة

يتسم مولود

برج العذراء

بقدرته على إنجاز المهام فى هدوء تام، كما أنه صديق رائع، ويقدم المساعدة لمن حوله وعملى وبارع بشكل لا يصدق، كما إنه يخطط لأى شىء يقدم عليه.



برج العذراء فى حظك اليوم 17 نوفمبر

يتسم مولود برج العذراء بحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يهتم بنظافة كل شىء، ويتصف بالثقة بالنفس والشجاعة كما يستطيع تحمل المسئولية سواء فى حياته المهنية أو الاجتماعية.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الأمير هارى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

على الرغم من أن الأوضاع كانت سيئة فى الفترة الماضية إلا أنك حاولت قدر الإمكان أن تتغلب على كل الأزمات التى تعرضت لها، واستطعت أن تحقق ما تريد، فمن الأفضل أن تستمر فى ذلك، حتى تتجاوز كل هذا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

الأوضاع جيدة إلى حد كبير، لكن عليك أن تعيد صياغة علاقتك بالحبيب، حتى تتجاوز كل الأزمات، فضلاً عن أن الحبيب فى هذه الفترة يحتاج إلى دعمك فلا تخذله.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

حالتك الصحية جيدة، لكن هذا ليس معناه أن تهملها، فحاول أن تهتم بوضعك الصحى أكثر من ذلك، واحرص على أن تتواصل مع طبيبك.

برج العذراء توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع لك علماء الفلك قضاء وقت ممتع خلال الفترة المقبلة على مستوى العمل، وكذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، فحاول فقط أن تستغل كل الفرص المتاحة لك الآن.





برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر: منصب مهم

يتميز مولود برج الحوت بطيبة القلب والقدرة على تحمل المسئولية ومسامحة من أساء إليه، كما يتمتع بشخصية قيادية لذلك فهو مؤهل لتولى المناصب القيادية فى أى مؤسسة يعمل بها.

برج الحوت فى حظك اليوم 17 نوفمبر

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الكسل وحب السيطرة، وفى بعض الأحيان يتصرف بتهور دون تفكير، حيث تقوده عاطفته فى الكثير من الأحيان.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت النجم صابر الرباعى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل إنهاء المهام المتعلقة بعملك، وتحصل على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تقف اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، فحاول التأقلم مع التطورات الجديدة بالعلاقة، وتخلص من تلك العقبات شيئًا فشيئًا.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تساعدك أجواء المرح التى تعيشها بين أفراد عائلتك فى تحسين حالتك المزاجية، ومن ناحية أخرى عليك الحفاظ على صحتك البدنية.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تشعر اليوم بأن العمل ممتع، حيث تشعر بحالة مزاجية جيدة، وقد تستطيع إنجاز بعض الأمور التى تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام المهنية اليومية، وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى مجالك المهنى.