Friday, 17 November 2023 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بفروة الرأس.. خطوات سهلة

11/16/2023 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) قد تتفاجأ بعض النساء بظهور حب شباب بفروة الرأس، الناتج عن أسباب مختلفة منها تلوث الهواء وتغير هرمونات الجسم وغيرها من الأسباب المختلفة التي تؤدى لهذه النتيجة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس، من خلال خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " bebeautiful ".


وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس

وصفة الثوم للتخلص من حب شباب فروة الرأس

على الرغم من أن هذه الوصفة تتسبب في رائحة غير طيبة للشعر إلا أنها فعالة للغاية، ولا تحتاج سوى طحن بعض فصوص الثوم وتطبيقها على المناطق المصابة، والانتظار لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.


التخلص من حب شباب فروة الرأس


وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من حب شباب فروة الرأس

يحتوى زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ولهذا ينصح بخلط القليل من زيت شجرة الشاي مع القليل من زيت الزيتون ثم مزجهما معاً وتدليك فروة الرأس بالمزيج وتركه عدة دقائق ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.


وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس


وصفة الليمون
للتخلص من حب شباب فروة الرأس

يساعد عصير الليمون على علاج بثور فروة الرأس، وذلك من خلال تحضير عصير الليمون وتنظيف فروة الرأس، حيث يساعد على علاج حب الشباب وكذلك البثور.


وصفات للتخلص من حب شباب فروة الرأس


وصفة البابايا للتخلص من حب شباب فروة الرأس

يجب طحن شريحة من فاكهة البابايا لعمل عجينة سميكة ووضعها على حب الشباب بفروة الرأس وتركها عدة دقائق ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.



وصفة عصير الطماطم للتخلص من حب شباب فروة الرأس

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، لذلك تساعد على علاج حب الشباب بفروة الرأس والبشرة أيضاً وذلك من خلال عصر بعض عصير الطماطم وغسل الشعر للتخلص من البثور الموجودة في فروة الرأس ولمعان خصلات الشعر.







MENAFN16112023000132011024ID1107443621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث