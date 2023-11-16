وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بفروة الرأس.. خطوات سهلة

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- Youm7) قد تتفاجأ بعض النساء بظهور حب شباب بفروة الرأس، الناتج عن أسباب مختلفة منها تلوث الهواء وتغير هرمونات الجسم وغيرها من الأسباب المختلفة التي تؤدى لهذه النتيجة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس، من خلال خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " bebeautiful ".
وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس
وصفة الثوم للتخلص من حب شباب فروة الرأس
على الرغم من أن هذه الوصفة تتسبب في رائحة غير طيبة للشعر إلا أنها فعالة للغاية، ولا تحتاج سوى طحن بعض فصوص الثوم وتطبيقها على المناطق المصابة، والانتظار لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.
التخلص من حب شباب فروة الرأس
وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من حب شباب فروة الرأس
يحتوى زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ولهذا ينصح بخلط القليل من زيت شجرة الشاي مع القليل من زيت الزيتون ثم مزجهما معاً وتدليك فروة الرأس بالمزيج وتركه عدة دقائق ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.
وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس
وصفة الليمون
للتخلص من حب شباب فروة الرأس
يساعد عصير الليمون على علاج بثور فروة الرأس، وذلك من خلال تحضير عصير الليمون وتنظيف فروة الرأس، حيث يساعد على علاج حب الشباب وكذلك البثور.
وصفات للتخلص من حب شباب فروة الرأس
وصفة البابايا للتخلص من حب شباب فروة الرأس
يجب طحن شريحة من فاكهة البابايا لعمل عجينة سميكة ووضعها على حب الشباب بفروة الرأس وتركها عدة دقائق ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.
وصفة عصير الطماطم للتخلص من حب شباب فروة الرأس
تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، لذلك تساعد على علاج حب الشباب بفروة الرأس والبشرة أيضاً وذلك من خلال عصر بعض عصير الطماطم وغسل الشعر للتخلص من البثور الموجودة في فروة الرأس ولمعان خصلات الشعر.
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