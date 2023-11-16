وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بفروة الرأس.. خطوات سهلة

MENAFN - Youm7) قد تتفاجأ بعض النساء بظهور حب شباب بفروة الرأس، الناتج عن أسباب مختلفة منها تلوث الهواء وتغير هرمونات الجسم وغيرها من الأسباب المختلفة التي تؤدى لهذه النتيجة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس، من خلال خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " bebeautiful ".





وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأسوصفة الثوم للتخلص من حب شباب فروة الرأس

على الرغم من أن هذه الوصفة تتسبب في رائحة غير طيبة للشعر إلا أنها فعالة للغاية، ولا تحتاج سوى طحن بعض فصوص الثوم وتطبيقها على المناطق المصابة، والانتظار لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.

التخلص من حب شباب فروة الرأس





وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من حب شباب فروة الرأس

يحتوى زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ولهذا ينصح بخلط القليل من زيت شجرة الشاي مع القليل من زيت الزيتون ثم مزجهما معاً وتدليك فروة الرأس بالمزيج وتركه عدة دقائق ثم غسل الشعر بشامبو خفيف.

وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس





وصفة الليمونللتخلص من حب شباب فروة الرأس

يساعد عصير الليمون على علاج بثور فروة الرأس، وذلك من خلال تحضير عصير الليمون وتنظيف فروة الرأس، حيث يساعد على علاج حب الشباب وكذلك البثور.

وصفات للتخلص من حب شباب فروة الرأس





وصفة البابايا للتخلص من حب شباب فروة الرأس

يجب طحن شريحة من فاكهة البابايا لعمل عجينة سميكة ووضعها على حب الشباب بفروة الرأس وتركها عدة دقائق ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.







وصفة عصير الطماطم للتخلص من حب شباب فروة الرأس

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، لذلك تساعد على علاج حب الشباب بفروة الرأس والبشرة أيضاً وذلك من خلال عصر بعض عصير الطماطم وغسل الشعر للتخلص من البثور الموجودة في فروة الرأس ولمعان خصلات الشعر.