كيف تصنعين لاصقة التخلص من الرؤوس السوداء بنفسك؟ مكوناتها بسيطة

MENAFN - Youm7) تعتبر الرؤوس السوداء واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه صاحبات البشرة الدهنية، وقد ظهرت مؤخرا لاصقات طبية يتم وضعها على الأنف وإزالتها بعد دقائق، ومن بعدها تختفي جميع الرؤوس السوداء من جذورها، وذلك إلى جانب بقايا المكياج من سطح البشرة، مما يمنحها مظهرا ناعما وخاليا من العيوب، وعلى الرغم من فوائدها إلا أن مكوناتها الصناعية قد تؤثر بالسلب على البشرة وخاصة الحساسة، وإذا كنت تستخدمينها بانتظام، يمكنك بسهولة صنعها في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، وهذا ما نستعرضه فى التقرير، وفقاً لما نشره موقع "stylecraze".

التخلص من الرؤوس السوداء





لاصقة بياض البيض للمسام

يعمل بياض البيض على تضييق المسا بشكل مؤقت، كما أنه يقلل من احتمالية تكوين الرؤوس السوداء الجديدة ويزيل الرؤوس السوداء الموجودة، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، وكل ما تحتاجين إليه هو بياض بيضة ومنشفة ورقية، ثم قومي بتنظيف وجهك وامسحيه جيدا واجعليه جافا، ثم افصلي البياض، ووزعيه على بشرتك، مع الاهتمام بأكثر بالمناطق التي تحتوى على الرؤوس السوداء.

ضعي منشفة ورقية على قناع بياض البيض، ثم اضغطي عليه برفق حتى يلتصق في مكانه، واتركه يجف.

أزيلي المنشفة الورقية بعد 20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء البارد لإزالة بقايا بياض البيض، ثم ضعي المرطب بعد تجفيف وجهك.

الرؤوس السوداء





لاصقة شرائح السكر والعسل

يعمل العسل على الحفاظ على رطوبة البشرة وتنعيمها، كما يعمل نسيج السكر كمقشر طبيعي وهو مكون طبيعي رائع للعناية ببشرتك، فكل ما تحتاجينه، 3 ملاعق كبيرة من السكر المحبب.

2 ملعقة كبيرة عسل، امزجي المكونات سويا، ثم ضعيها في مقلاة صغيرة، لبضع دقائق، ثم اتركي الخليط ليبرد لبعض الوقت.

وضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يتماسك.

وقومي بتقشير الخليط بلطف، واغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.

ثم ضعي المرطب المفضل لديك.

لاصقة التخلص من الرؤوس السوداء





لاصقة العسل والقرفة

يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، فقد تساعد القرفة على تضييق المسام وترطب البشرة أيضا، فعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت ذلك، قد يساعدك هذا الخليط على التخلص من الرؤوس السوداء ويترك لك بشرة صحية، كل ما تحتاجين إليه هو عسل نحل، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وقطعة القطن، ثم قومي بخلطهم سويا، وتوزيعهم على البشرة، اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم أزيلي قطعة القطن واغسلي وجهك بالماء البارد.



