كيف تصنعين لاصقة التخلص من الرؤوس السوداء بنفسك؟ مكوناتها بسيطة

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- Youm7) تعتبر الرؤوس السوداء واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه صاحبات البشرة الدهنية، وقد ظهرت مؤخرا لاصقات طبية يتم وضعها على الأنف وإزالتها بعد دقائق، ومن بعدها تختفي جميع الرؤوس السوداء من جذورها، وذلك إلى جانب بقايا المكياج من سطح البشرة، مما يمنحها مظهرا ناعما وخاليا من العيوب، وعلى الرغم من فوائدها إلا أن مكوناتها الصناعية قد تؤثر بالسلب على البشرة وخاصة الحساسة، وإذا كنت تستخدمينها بانتظام، يمكنك بسهولة صنعها في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، وهذا ما نستعرضه فى التقرير، وفقاً لما نشره موقع "stylecraze".
التخلص من الرؤوس السوداء
لاصقة بياض البيض للمسام
يعمل بياض البيض على تضييق المسا بشكل مؤقت، كما أنه يقلل من احتمالية تكوين الرؤوس السوداء الجديدة ويزيل الرؤوس السوداء الموجودة، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، وكل ما تحتاجين إليه هو بياض بيضة ومنشفة ورقية، ثم قومي بتنظيف وجهك وامسحيه جيدا واجعليه جافا، ثم افصلي البياض، ووزعيه على بشرتك، مع الاهتمام بأكثر بالمناطق التي تحتوى على الرؤوس السوداء.
ضعي منشفة ورقية على قناع بياض البيض، ثم اضغطي عليه برفق حتى يلتصق في مكانه، واتركه يجف.
أزيلي المنشفة الورقية بعد 20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء البارد لإزالة بقايا بياض البيض، ثم ضعي المرطب بعد تجفيف وجهك.
الرؤوس السوداء
لاصقة شرائح السكر والعسل
يعمل العسل على الحفاظ على رطوبة البشرة وتنعيمها، كما يعمل نسيج السكر كمقشر طبيعي وهو مكون طبيعي رائع للعناية ببشرتك، فكل ما تحتاجينه، 3 ملاعق كبيرة من السكر المحبب.
2 ملعقة كبيرة عسل، امزجي المكونات سويا، ثم ضعيها في مقلاة صغيرة، لبضع دقائق، ثم اتركي الخليط ليبرد لبعض الوقت.
وضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يتماسك.
وقومي بتقشير الخليط بلطف، واغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.
ثم ضعي المرطب المفضل لديك.
لاصقة التخلص من الرؤوس السوداء
لاصقة العسل والقرفة
يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، فقد تساعد القرفة على تضييق المسام وترطب البشرة أيضا، فعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت ذلك، قد يساعدك هذا الخليط على التخلص من الرؤوس السوداء ويترك لك بشرة صحية، كل ما تحتاجين إليه هو عسل نحل، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وقطعة القطن، ثم قومي بخلطهم سويا، وتوزيعهم على البشرة، اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم أزيلي قطعة القطن واغسلي وجهك بالماء البارد.
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