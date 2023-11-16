زهور شتوية يمكن الاعتناء بها فى المنزل خلال الشتاء.. لمسة جمالية لبيتك

MENAFN - Youm7) هناك العديد من المعلومات الخاطئة والتى منها أنه لا يمكننا العناية بالزهور المنزلية في فصل الشتا ، لكن الذى لا يعلمه البعض أن هناك زهور شتوية غنية بالروائح الجميلةوالمظهر الجذاب ويمكن العناية بها فى المنزل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكرهموقع housebeautiful

زهور الثالوث :

تزهر زهور الثالوث بشكل دائم في

فصل الشتاء وتعتبر من أنشط الزهور في الفترات الشتوية كما تتميز بألوانها الجذابة والتى تساعد على الشعور بالاسترخاء والسعادة.

زهور الثالوثزهرة الثلج:

تعتبر زهرة الثلج من الزهورالجميلة وتتميز بأنها ذات رأس أبيض متدلي يمكن وضعها في شرفة المنزل او بداخل الغرفة خلال

فصل الشتاء.

زهرة الثلج النرجس البري

تعتبر من الزهور الصغيرة المشمسة عادة ما تظهر في أوائل الربيع ، وتعتبر من الزهور ذات الشكل الجذاب التي يفضل وضعها في المنزل خلال فصل الشتاء .

النرجس البري خربق البحر:

تُعرف بأنها من النباتات المعمرة تظهر في منتصف الشتاء وحتى أخره، و الرغم من مظهرها الرقيق، إلا أنها صلبة مثل الأظافر لا يمكن كسرها بسهولة .

خربق البحر





زهرة التوت:

تعرف زهرة التوت بأنها

نوع من النباتات المقدسة المتساقطة الأوراق، والتى تظهر فى الحدائق خلال الشتاء ويمكن العناية بها فى المنزل.

زهرة التوت البيش الشتوى:

تظهر هذه الزهورالصغيرة، ذات اللون الأصفر المميز التي يمكن وضعها بشرفة المنزل كقطعة ديكور طبيعي.

البيش الشتوى





بندق الساحرة :

تتميز هذه الشجيرة

بأزهارها الصفراء أو البرتقالية الناعمة المزهرة كما تعتبر من الزهور التى يمكن العناية بها فى المنزل خلال الشتاء.





بندق الساحرة



