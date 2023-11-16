زهور شتوية يمكن الاعتناء بها فى المنزل خلال الشتاء.. لمسة جمالية لبيتك

(MENAFN
- Youm7) هناك العديد من المعلومات الخاطئة والتى منها أنه لا يمكننا العناية بالزهور المنزلية في فصل الشتا ، لكن الذى لا يعلمه البعض أن هناك زهور شتوية غنية بالروائح الجميلة
والمظهر الجذاب ويمكن العناية بها فى المنزل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره
موقع housebeautiful
زهور الثالوث :
تزهر زهور الثالوث بشكل دائم في
فصل الشتاء وتعتبر من أنشط الزهور في الفترات الشتوية كما تتميز بألوانها الجذابة والتى تساعد على الشعور بالاسترخاء والسعادة.
زهور الثالوث
زهرة الثلج:
تعتبر زهرة الثلج من الزهورالجميلة وتتميز بأنها ذات رأس أبيض متدلي يمكن وضعها في شرفة المنزل او بداخل الغرفة خلال
فصل الشتاء.
زهرة الثلج النرجس البري
تعتبر من الزهور الصغيرة المشمسة عادة ما تظهر في أوائل الربيع ، وتعتبر من الزهور ذات الشكل الجذاب التي يفضل وضعها في المنزل خلال فصل الشتاء .
النرجس البري خربق البحر:
تُعرف بأنها من النباتات المعمرة تظهر في منتصف الشتاء وحتى أخره، و الرغم من مظهرها الرقيق، إلا أنها صلبة مثل الأظافر لا يمكن كسرها بسهولة .
خربق البحر
زهرة التوت:
تعرف زهرة التوت بأنها
نوع من النباتات المقدسة المتساقطة الأوراق، والتى تظهر فى الحدائق خلال الشتاء ويمكن العناية بها فى المنزل.
زهرة التوت البيش الشتوى:
تظهر هذه الزهورالصغيرة، ذات اللون الأصفر المميز التي يمكن وضعها بشرفة المنزل كقطعة ديكور طبيعي.
البيش الشتوى
بندق الساحرة :
تتميز هذه الشجيرة
بأزهارها الصفراء أو البرتقالية الناعمة المزهرة كما تعتبر من الزهور التى يمكن العناية بها فى المنزل خلال الشتاء.
بندق الساحرة
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