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الوقود المعدنى والأسمدة يتصدران قائمة الصادرات المصرية إلى الهند بنهاية 2022

11/16/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) استطاعت الصادرات المصرية أن تفرض نفسها في الأسواق الخارجية، وخاصة في الصناعات الكيماوية، على الرغم من التحديات التي يشهدها الإقتصاد العالمي.



ويعكس التبادل التجاري بين مصر والهند في الفترة الأخيرة هذا المفهوم القائم على المصالح المتبادلة بما يخدم اقتصاد البلدين، حيث كان الوقود المعدني والأسمدة على رأس السلع التي صدرتها مصر إلى الهند بنهاية عام 2022.





وجاء ترتيب أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022 كما ورد ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلي:



1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.



2. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار.



3. منتجات كيميائية غير عضوية
بقيمة 240.8 مليون دولار.



4. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار.



5. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار.



وفي المقابل كانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022 كما يلي:



1. لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار.



2. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار.



3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار.



4. منتجات كيميائية عضوية
بقيمة 358.4 مليون دولار.



5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية
بقيمة 274.4 مليون دولار.



وإجمالا بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل
24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.



ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر و الهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل
5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.












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