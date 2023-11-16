الإحصاء: 44.6% معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Youm7) أظهرت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بلغ 44.6٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 43% خلال الربع السابق، مقابل 42.7% فى الربع المماثل للعام السابق.
ويعكس مفهوم معدل المشاركة في القوى العاملة نسبة القوى العاملة من السكان الذين هم فى سن العمل، ويتم حساب معدل المشاركة فى القوى العاملة من خلال التعبير عن عدد الأشخاص فى القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان في سن العمل، كما أن مفهوم القوى العاملة يعنى مجموع عدد الأشخاص العاملين وعدد العاطلين عن العمل، وبالتالى يتطلب قياس معدل المشاركة فى قوة العمل قياس كل من العمالة والبطالة.
وقال البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن معدل مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى بلغ 71.2٪، مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ فى الربع المماثل من العام السابق، والإناث 16.7٪،
بينما كان 15.5٪ فى الربع السابق مقابل 14.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وسجل معدل المساهمة فى الحضر 44.1٪، وفي الريف 45٪، بينما كان فى الحضر 41.9٪، 43.8٪ فى الريف فى الربع السابق، مقابل فى الحضر 42.7٪، وفي الريف 42.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق .
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