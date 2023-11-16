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خبير اقتصادى: التعاون مع الهند وروسيا يضاعف صادرات المنسوجات 5 مرات

11/16/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) ‏أكد أشرف بدوى، الخبير في صناعة الغزل والنسيج
أن مشاركة مصر فى المعارض المحلية والدولية بمثابة خطوة مهمة؛ لضمان منافسة المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية ،لاسيما أن صناعة المنسوجات المصرية كانت تعد من أهم الصناعات والمنتجات فى المنطقة ،وبالتالي من المهم استعادة هذا الأمر مجددا، تزامنا مع عملية التطوير الواسعة التي تشهدها مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي يشرف عليها ويتابعها الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والتي تصل تكلفتها لـ33 مليار جنيه.





وتشارك شركات قطاع الأعمال العام في معرض destination africa للصناعات النسيجية الجاري تنظيمه في مصر .





‏أضاف أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم جدا زيادة التعاون مع الهند التى تعد قوة من القوى العظمى فى إنتاج المنتجات، بالإضافة إلى روسيا التى تمثل مدخلا إلى سوق كبير لدول الاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالى زيادة صادرات المنسوجات والملابس المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن هذه الصناعة يمكنها أن ترتقى بالصادرات لنحو 10 مليارات دولار سنويا، أى مضاعفات الصادرات لأكثر من 4 أو 5 مرات عن الصادرات الحالية، سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو لبقية شركات القطاع الخاص.












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