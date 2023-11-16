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10 رسائل لوزير قطاع الأعمال العام من معرض Destination Africa للصناعات النسجية

11/16/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت فعاليات معرض المنسوجات والملابس ، "Destination Africa
الذى يجرى تنظيمه فى مصر خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 86 عارضا مصريا وإفريقيا من خبراء الصناعة وروادها و150 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.



وأطلق وزير قطاع الأعمال العام الدكتور مهندس
محمود عصمت ، عددا من الرسائل الهامة
خلال جولته أمس ، ومتابعة مستجدات الصناعة والأسواق الجديدة
وأبرز الدول الرائدة فى المجال والسياسات البيعية والتسويقية واشتراطات الأسواق الجديدة والمعايير الدولية فى مجال صناعة الغزل والنسيج واحتياجات المصنعين من الغزول الرفيعة والتى يتم إنتاجها حاليا فى المحلة الكبرى فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.



1- معرض "Destination Africa " الذي انطلق في دورته السابعة،
يعد احد أهم فعاليات التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا في صناعة المنسوجات والملابس والمفروشات.



2- المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام يعكس اهتمام الدولة للنهوض بهذا القطاع لما يتم ضخه من استثمارات بالمليارات في مختلف النواحي الفنية والإنشائية وغيرها.




3- باكورة المصانع الجديدة بدأت في الإنتاج الفعلي والمتمثلة في مصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويتوالى تشغيل باقي المصانع خلال الفترة المقبلة .



4- صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي، التي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة وسمعة متميزة للقطن المصري عالميًا.




5- المشروع يشمل كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية.



6-
الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع والتسويق.

7- التطوير الجاري يدعم خطط التوسع الاستثماري للقطاع الخاص خاصة في صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمالة، فضلاً عن توفير مدخلات من الغزول والأقمشة بمواصفات وجودة عالية.



8-
أجرى الدكتور محمود عصمت جولة في أجنحة المعرض المختلفة، ومن بينها جناح شركة ECH "إيجيبشين كوتون هب" التي تتولى تسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيدا بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، ومؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الإفريقية.



9-
خلال جولته بالمعرض، التقى الدكتور محمود عصمت مع كبار المصنعين المحليين والمشترين الدوليين وكبرى الشركات العارضة، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز الترابط وإبرام صفقات تجارية بين مصر ودول العالم خاصة الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، والتعريف بالمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.



10- المعرض يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين ويقام في الفترة ( 14 _ 15 نوفمبر 2023) بالتعاون بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، بمشاركة 86 عارض مصري وإفريقي و150 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.
















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