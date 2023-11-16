صدر حديثا.. قراءة فى مجموعة شريف عبد المجيد المسرحية احتمالات

MENAFN - Youm7) تتخذ الكتابة المسرحية فى مجموعة شريف عبد المجيد "احتمالات" بعدا آخر قائم على فكرة الاحتمالات، إذ يوقظ عبد المجيد الاحتمالات باعتبارها بؤرة من بؤر العمل الفنى ومنبعا من منابع الإبداع، وهو وإن كان يضع بصمته على اكتشافه ذلك حول أن النص ما هو إلا مجموعة من الاحتمالات فهو ينشره أيضا فى سياق فنى يداعب من خلاله ستة احتمالات فى مسرحية واحدة هى الأخيرة في المجموعة المسرحية التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعلى أن المتعة كبيرة فى هذا الفعل "الاحتمالات ووصفها ومدها على أطول خط" إلا أن أحدا لم يفعلها من قبل بوضعه كل هذا الكم من الاحتمالات فى مسرحية واحدة مثلما فعل شريف عبد المجيد فى مسرحية "احتمالات"، وهذا ليس نوعا من التجريب بقدر ما أنه عمل على النص واشتغال على المعنى وتجاوز لحيلة فنية لتصبح طريقة فنية في التعبير.

إذن هل اخترع شريف عبد المجيد طريقة فنية في التعبير؟ نعم يمكن اعتبار تلك الطريقة التي بثها طريقة معتمدة جديدة للتعبير الفني في سياقات الإبداع المختلفة.

المجموعة المسرحية "احتمالات" رائدة بدءا من العنوان مرورا بالمواقف المختلفة التي يعرضها الكاتب في كل مسرحية وهى مجموعة في مجملها يسيطر عليها عنصر فارق وهو عنصر الإحكام، وربما يثير الاستغراب أن شريف عبد المجيد لم يكتب هذه المسرحيات الثلاث حديثا بل كتب "الوصية" و"كونشيرتو الزوجين والراديو" قبل فترة وأضاف إليهما "احتمالات" وهى المسرحية الثالثة في المجموعة.

في مسرحية احتمالات يجعلنا شريف نتساءل بعد صياغته أضلاع المثلث الدرامى الزوج والزوجة والغريب: هل الغريب سارق مدفوع من أحد الطرفين؟، هل هو حرامي تواجد بالصدفة؟، هل هما زوجان أم زوجة تخون زوجها؟، أم زوج يريد توريط زوجته ويشهر بها؟ من خلال فرقة مسرحية تعلق على الحدث وجعلنا نراه كل مرة في شكل مختلف وهو نص يحاول أن يجرب بعيدا عن الشكل المسرحي التقليدي.

النص الثاني في المجموعة جاء بعنوان "الوصية" عن فتاة عانس تكلم أمها طوال الوقت في حوار من طرف واحد وإن كانت اللعبة التي لعبها شريف عبد المجيد بأن جعل الحوار من طرف واحد غريبة فإنها أيضا تشحذ ذهن المتلقى وتجعله يعيد تصور ما يمكن أن يكون حول ذلك الحوار أحادى الجانب.

الجانب المضيء في هذه اللوحة الفنية هو الإحكام فأنت تدرك من البداية أن الحوار من طرف واحد لكنه حوار محكم على الرغم من ذلك وكأن هناك صدى صوت يعيد الطرف الثاني منه.

بعد فترة تكون قد أدركت أحد احتمالين إما أن الفتاة تدير حوارا متخيلا أو أنها تدير حوارا مع جثة ومن هنا يساورك إحساس ممتع بهذا الحوار، غير أن الأحداث تأخذ منعطفا آخر حينما تنضم جثة أخرى للجثة الأولى مع مفارقة جديدة وهي أن الفتاة تدير معها حوارا من طرف واحد هي الأخرى حتى يلقى البوليس القبض عليها.

في المسرحية الثالثة يلعب الحوار دور البطولة وهو حوار بين زوجين في منتصف العمر يدور على وتيرة واحدة طوال الوقت، لكنه حوار محكم يبنى نفسه على فكرة الخروج من الأزمة المادية إلى براح الوفرة عبر حوار يتخذ أهميته من كونه واقعي يدور في أغلب بيوت الطبقة المتوسطة لكنه يدور على وتيرة يسيطر عليها اللعب الأدبى والحبكة والحوار المحكم الذى يقود إلى استمتاع خالص.

يسخر شريف عبد المجيد في هذه المجموعة كما هي عادته من التباسات اللحظة الراهنة عبر المفارقات الهزلية، بمهارات واضحة تلوح في حيوية الحوارات ويضاف إلى ذلك معرفة واضحة بفن المسرح وإحكام بالغ فرض نفسه على الحوارات خصوصا فلا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة في الحوار وربما يكون ذلك نابعا من قدرة شريف عبد المجيد على الاختزال التي اكتسبها من احترافه فن القص.

يشار إلى أن شريف عبد المجيد صدر له من قبل العديد من الأعمال الإبداعية الأدبية نذكر من بينها المجموعات القصصية: مقطع جديد لأسطورة قديمة، خدمات ما بعد البيع ، فرق توقيت، جريمة كاملة، تاكسي أبيض، صولو الخليفة، بالحجم العائلي وغيرها.