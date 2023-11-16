ندوات لراجح داود وخيرى بشارة وعبد الرحيم كمال فى اليوم العالمى للفلسفة

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت الحياة عددا من الندوات واللقاءات مع عدد من الفنانين، بمناسبة اليوم العالمى للفلسفة، والذى يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، وبهذا يوافق اليوم العالمى للفلسفة هذا العام 16 نوفمبر الخميس المقبل.
وتستمر ندوات بيت الحياة تحت عنوان "الفلسفة تحاور الفن" خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر مع عدد من كبار الفنانين للحوار حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة.
ويستضيف بيت الحياة الموسيقار راجح داود يوم السبت 18 نوفمبر، والمخرج خيري بشارة
الاثنين الموافق 20 نوفمبر، السيناريست عبد الرحيم كمال في الثلاثاء 21 نوفمبر، الشاعر أحمد الشهاوي يوم الأربعاء 22 نوفمبر، وتبدأ جميع اللقاءات في السادسة والنص مساء، والحضور مجانى بشرط التسجيل المسبق على
الموقع الرسمي.
جدير بالذكر أن "بيت الحياة" مبادرة تابع لجمعية ملتقى الحضارات بين مصر والعالم وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،
ويعرف بيت الحياة نفسه أنه مدرسة فلسفة بالمعنى الكلاسيكي،
تهتم بإعادة الفلسفة لمكانتها الأصلية كممارسة عملية وأسلوب حياة ومجال يضم كل أنواع المعرفة الإنسانية من فنون وعلوم، وإن يتم تحريرها من سجنها الأكاديمي النظري وإتاحتها لكل الناس بدون أى تمييز.
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