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ندوات لراجح داود وخيرى بشارة وعبد الرحيم كمال فى اليوم العالمى للفلسفة

11/16/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم بيت الحياة عددا من الندوات واللقاءات مع عدد من الفنانين، بمناسبة اليوم العالمى للفلسفة، والذى يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، وبهذا يوافق اليوم العالمى للفلسفة هذا العام 16 نوفمبر الخميس المقبل.

وتستمر ندوات بيت الحياة تحت عنوان "الفلسفة تحاور الفن" خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر مع عدد من كبار الفنانين للحوار حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة.

ويستضيف بيت الحياة الموسيقار راجح داود يوم السبت 18 نوفمبر، والمخرج خيري بشارة
الاثنين الموافق 20 نوفمبر، السيناريست عبد الرحيم كمال في الثلاثاء 21 نوفمبر، الشاعر أحمد الشهاوي يوم الأربعاء 22 نوفمبر، وتبدأ جميع اللقاءات في السادسة والنص مساء، والحضور مجانى بشرط التسجيل المسبق على
الموقع الرسمي.

جدير بالذكر أن "بيت الحياة" مبادرة تابع لجمعية ملتقى الحضارات بين مصر والعالم وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،
ويعرف بيت الحياة نفسه أنه مدرسة فلسفة بالمعنى الكلاسيكي،
تهتم بإعادة الفلسفة لمكانتها الأصلية كممارسة عملية وأسلوب حياة ومجال يضم كل أنواع المعرفة الإنسانية من فنون وعلوم، وإن يتم تحريرها من سجنها الأكاديمي النظري وإتاحتها لكل الناس بدون أى تمييز.







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