ترجمة عربية لـنظريات الثقافة فى أزمنة ما بعد الحداثة للأمريكى مارفن هاريس

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر فى عمان ترجمة عربية لكتاب بعنوان "نظريات الثقافة فى أزمنة ما بعد الحداثة"، لعالم الأنثروبولوجيا الأمريكى الراحل مارفن هاريس ، ونقله إلى اللغة العربية المترجم عائد أبو حسون.
يعد مارفن هاريس من رواد، إن لم يك مؤسس، المادية الثقافية الجديدة فى تحليل الأنساق الأنثروبولوجية للظواهر والتحولات المجتمعية.
فى هذا الكتاب يناقش مارفن هاريس مفهوم ونظريات الثقافة حسب رؤي مجموعة مختلفة من المدارس الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والبيولوجية التى تسعى، فرادى لتكون المرجعية الابستمولوجية لفهم الظواهر.
نظريات الثقافة في أزمنة ما بعد الحداثة
هل الإنسان هو الابن الوفى لجيناته؟ وكيف يتم اكتساب السلوك والنظم الثقافية التى تتحول لاحقا إلى مورثات؟
هنا، نتعرف على السببية الأنثروبولوجية للنظرة الغربية تجاه البشرة الأفريقية وربط الأمراض بهم، وترويج التفوق الأبيض المقرون بمعدلات الذكاء العالية، ونقرأ شرحا جديدا لربط الفقر بالذكاء واعتباره قدرا عرقيا إثنيا، ثم نقرأ التاريخ بسيميائية جريئة تخبرنا لماذا قتل المستكشف الإنجليزى جيمس كوك فى هاواى، كما يأخذنا بعدها هاريس باستخدام أدواته لتحليل النظم الطبقية الكولونيالية والرأسمالية الغربية.
كما نتعرف أيضا على أسباب انهيار الاتحاد السوفياتى وفق منظار الأنثروبوجيا المادية الثقافية.
ويحاول هاريس فى هذا الكتاب تخليص مفهوم الثقافة من شوائب البيولوجيا القسرية، ومن الداروينية المطلقة، ومن أخطاء قراءات ليفى شتراوس البنيوبة، ليبنى للمادية الثقافية مسربا يعتمد ثنائية الدالات الداخلية والخارجية لفهم الأنساق السوسيوثقافية بشكل تفكيكى يعيد بناء الصورة الكلية للظواهر لتكون نقطة انطلاقه البحثية دوما: "من المستفيد؟".
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