ترجمة عربية لـنظريات الثقافة فى أزمنة ما بعد الحداثة للأمريكى مارفن هاريس

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر فى عمان ترجمة عربية لكتاب بعنوان "نظريات الثقافة فى أزمنة ما بعد الحداثة"، لعالم الأنثروبولوجيا الأمريكى الراحل مارفن هاريس ، ونقله إلى اللغة العربية المترجم عائد أبو حسون.

يعد مارفن هاريس من رواد، إن لم يك مؤسس، المادية الثقافية الجديدة فى تحليل الأنساق الأنثروبولوجية للظواهر والتحولات المجتمعية.

فى هذا الكتاب يناقش مارفن هاريس مفهوم ونظريات الثقافة حسب رؤي مجموعة مختلفة من المدارس الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والبيولوجية التى تسعى، فرادى لتكون المرجعية الابستمولوجية لفهم الظواهر.

نظريات الثقافة في أزمنة ما بعد الحداثة

هل الإنسان هو الابن الوفى لجيناته؟ وكيف يتم اكتساب السلوك والنظم الثقافية التى تتحول لاحقا إلى مورثات؟

هنا، نتعرف على السببية الأنثروبولوجية للنظرة الغربية تجاه البشرة الأفريقية وربط الأمراض بهم، وترويج التفوق الأبيض المقرون بمعدلات الذكاء العالية، ونقرأ شرحا جديدا لربط الفقر بالذكاء واعتباره قدرا عرقيا إثنيا، ثم نقرأ التاريخ بسيميائية جريئة تخبرنا لماذا قتل المستكشف الإنجليزى جيمس كوك فى هاواى، كما يأخذنا بعدها هاريس باستخدام أدواته لتحليل النظم الطبقية الكولونيالية والرأسمالية الغربية.

كما نتعرف أيضا على أسباب انهيار الاتحاد السوفياتى وفق منظار الأنثروبوجيا المادية الثقافية.

ويحاول هاريس فى هذا الكتاب تخليص مفهوم الثقافة من شوائب البيولوجيا القسرية، ومن الداروينية المطلقة، ومن أخطاء قراءات ليفى شتراوس البنيوبة، ليبنى للمادية الثقافية مسربا يعتمد ثنائية الدالات الداخلية والخارجية لفهم الأنساق السوسيوثقافية بشكل تفكيكى يعيد بناء الصورة الكلية للظواهر لتكون نقطة انطلاقه البحثية دوما: "من المستفيد؟".