صدر حديثا.. وثائق من عصر النبوة والخلافة.. كتاب الأموال مصدرا

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار خطوط وظلال كتاب بعنوان "وثائق من عصر النبوة والخلافة كتاب الأموال مصدرًا"، للمؤرخ والباحث الكويتى الدكتور عبد الهادى العجمى، بالتزامن مع معرض الكويت الدولى للكتاب 2023.
ظلت الوثيقة منذ العصور الإسلامية المتقدمة - ولا تزال - مصدرا أصليا للمعلومات التى اعتمد عليها الباحثون والكتاب والمؤرخون، كونها أحد أهم المصادر الأساسية لدراسة التاريخ، والمنبع المادى الأكثر اتساعا للنظر فيه إلى المعلومة الأصلية ومستوى الخطاب التاريخى والمعنيين به بحسب الزمان والمكان المتناول فى الوثيقة.
وثائق من عصر النبوة والخلافة.. كتاب الأموال مصدرا
وبما أن التاريخ الإسلامى خاصة ما يتعلق بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلافة الراشدة، إضافة للقرنين الأول والثانى الهجريين اللذان شكلا واحدة من أهم المراحل الزمنية فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قد عانوا من بعض النقص المتعلق بهذه الوثائق وحفظها وإدراجها فى المؤلفات والكتب المختلفة، لذا يجد الباحث نفسه مضطرا إلى التعامل مع معطيات هذا الواقع والتفاعل معه بالقدر والمعطى الموجود، ولعل السؤال الكامن فى طيات هذه الإشكالية يتمثل في الآتي:
ما سبب قلة هذه الوثائق؟ وهل أغفلها الباحثون القدامى؟
يأتى هذا الكتاب ليطرح القضية من خلال مؤلف الأموال لـ"القاسم بن سلام" كخطوة في سياق إبراز مصادر المعلومات للمؤلفين المتقدمين وإعادة تقييمها، وإثبات اهتمام مؤرخينا الأوائل كابن سلام ومن في طبقته بقضية الوثائق وجمعها من مصادرها الأصلية.
كما يهدف الكتاب إلى تأكيد أن ضياع العديد من الوثائق التاريخية للعصور الإسلامية المتقدمة أثرت وبدرجة كبيرة في الكتابات التاريخية، وأن الاهتمام بمثل هذه القضايا وتركيز الاهتمام عليها لإعادة استخراج الوثائق من بطون الكتابات الإسلامية المختلفة، وإبراز مكانة وأهمية الوثيقة ودلالاتها فى التاريخ الإسلامى المبكر.
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