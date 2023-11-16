صدر حديثا.. وثائق من عصر النبوة والخلافة.. كتاب الأموال مصدرا

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار خطوط وظلال كتاب بعنوان "وثائق من عصر النبوة والخلافة كتاب الأموال مصدرًا"، للمؤرخ والباحث الكويتى الدكتور عبد الهادى العجمى، بالتزامن مع معرض الكويت الدولى للكتاب 2023.

ظلت الوثيقة منذ العصور الإسلامية المتقدمة - ولا تزال - مصدرا أصليا للمعلومات التى اعتمد عليها الباحثون والكتاب والمؤرخون، كونها أحد أهم المصادر الأساسية لدراسة التاريخ، والمنبع المادى الأكثر اتساعا للنظر فيه إلى المعلومة الأصلية ومستوى الخطاب التاريخى والمعنيين به بحسب الزمان والمكان المتناول فى الوثيقة.

وثائق من عصر النبوة والخلافة.. كتاب الأموال مصدرا

وبما أن التاريخ الإسلامى خاصة ما يتعلق بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلافة الراشدة، إضافة للقرنين الأول والثانى الهجريين اللذان شكلا واحدة من أهم المراحل الزمنية فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قد عانوا من بعض النقص المتعلق بهذه الوثائق وحفظها وإدراجها فى المؤلفات والكتب المختلفة، لذا يجد الباحث نفسه مضطرا إلى التعامل مع معطيات هذا الواقع والتفاعل معه بالقدر والمعطى الموجود، ولعل السؤال الكامن فى طيات هذه الإشكالية يتمثل في الآتي:





ما سبب قلة هذه الوثائق؟ وهل أغفلها الباحثون القدامى؟

يأتى هذا الكتاب ليطرح القضية من خلال مؤلف الأموال لـ"القاسم بن سلام" كخطوة في سياق إبراز مصادر المعلومات للمؤلفين المتقدمين وإعادة تقييمها، وإثبات اهتمام مؤرخينا الأوائل كابن سلام ومن في طبقته بقضية الوثائق وجمعها من مصادرها الأصلية.

كما يهدف الكتاب إلى تأكيد أن ضياع العديد من الوثائق التاريخية للعصور الإسلامية المتقدمة أثرت وبدرجة كبيرة في الكتابات التاريخية، وأن الاهتمام بمثل هذه القضايا وتركيز الاهتمام عليها لإعادة استخراج الوثائق من بطون الكتابات الإسلامية المختلفة، وإبراز مكانة وأهمية الوثيقة ودلالاتها فى التاريخ الإسلامى المبكر.