أيام قليلة على إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية 2023

(MENAFN
- Youm7) يترقب جمهور الرواية والأدب العالمى حفل إعلان جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 26 من الشهر الجارى.
كانت جائزة البوكر للرواية قد أعلنت عن الروايات التى تم اختيارها لتصل إلى القائمة القصيرة، وضمت 6 روايات، سيحصل كل كاتب منهم على 2500 جنيه إسترلينى، نظرا لوصوله إلى القائمة القصيرة، بينما يحصل الفائز على الجائزة الكبرى التى ستعلن خلال هذا الشهر، على جائزة مادية قدرها 50 ألف جنيه إسترلينى إضافة إلى جائزة وصوله إلى القائمة القصيرة.
جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023
رواية الممر الغربى للكاتبة شيتنا مارو "المملكة المتحدة"
رواية أغنية النبي للكاتب بول لينش "أيرلندا"
رواية دراسة للطاعة للكاتبة سارة برنشتاين "أيرلندا"
رواية لدغة النحل للكاتب بول موراي " كندا"
رواية إذا نجوت للكاتب جوناثان اسكوفري "الولايات المتحدة"
رواية هذه عدن الأخرى للكاتب بول هاردينج "الولايات المتحدة"
جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023
وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، فى هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفى ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا، تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاجوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.
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