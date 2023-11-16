أيام قليلة على إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية 2023

MENAFN - Youm7) يترقب جمهور الرواية والأدب العالمى حفل إعلان جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 26 من الشهر الجارى.

كانت جائزة البوكر للرواية قد أعلنت عن الروايات التى تم اختيارها لتصل إلى القائمة القصيرة، وضمت 6 روايات، سيحصل كل كاتب منهم على 2500 جنيه إسترلينى، نظرا لوصوله إلى القائمة القصيرة، بينما يحصل الفائز على الجائزة الكبرى التى ستعلن خلال هذا الشهر، على جائزة مادية قدرها 50 ألف جنيه إسترلينى إضافة إلى جائزة وصوله إلى القائمة القصيرة.





جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023

رواية الممر الغربى للكاتبة شيتنا مارو "المملكة المتحدة"

رواية أغنية النبي للكاتب بول لينش "أيرلندا"

رواية دراسة للطاعة للكاتبة سارة برنشتاين "أيرلندا"

رواية لدغة النحل للكاتب بول موراي " كندا"

رواية إذا نجوت للكاتب جوناثان اسكوفري "الولايات المتحدة"

رواية هذه عدن الأخرى للكاتب بول هاردينج "الولايات المتحدة"

جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023

وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، فى هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفى ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا، تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاجوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.