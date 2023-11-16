Friday, 17 November 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمالكى Playstation 5.. اشتراك مجانى لمدة 6 شهور على Apple Music

11/16/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) أبرمت Apple شراكة لتقديم صفقة جديدة لمالكي PlayStation 5 ، حيث يمنحون ما يصل إلى ستة أشهر مجانية من اشتراك Apple Music، وفقاً لموقع 9to5mac.



طالما لديك جهاز PlayStation 5، يمكن للعملاء الجدد الحصول على ستة أشهر مجانية من Apple Music، ويمكن للمشتركين العائدين الحصول على ما يصل إلى خمسة أشهر مجانًا.



لاسترداد تطبيق Apple Music وتنزيله وتشغيله على PlayStation 5، قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، ويجب أن يظهر عرض الأشهر المجانية على الشاشة حتى تتمكن من قبوله.



تم إطلاق العرض اليوم وينتهي بعد عام، وينتهي في 15 نوفمبر 2024.



يمكنك فقط استرداد العرض على وحدة تحكم PlayStation 5 نفسها، ولكن بمجرد القيام بذلك، يمكنك الاستمتاع بخدمة Apple Music على أي جهاز متوافق.



باستخدام ميزات الوسائط لنظام التشغيل PlayStation، يمكن للاعبي PlayStation 5 اللعب أثناء البث من Apple Music في الخلفية، لبدء تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على زر PS الموجود على وحدة التحكم وافتح جزء الموسيقى، سيقترح النظام أيضًا قوائم التشغيل ذات الصلة باللعبة الحالية.
















MENAFN16112023000132011024ID1107443607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث