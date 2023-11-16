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سلسلة آيفون 15 تعمل مع الشحن اللاسلكى Qi2 القادم.. اعرف التفاصيل

11/16/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) ستتوفر أجهزة الشحن اللاسلكية الجديدة لجهاز iPhone 1 قريبًا، ويقول اتحاد الطاقة اللاسلكية
WPC إن شركات مثل Belkin وMophie وAnker وAircharge لديها جميع منتجات Qi2 المعلن عنها مسبقًا، والتى يجب أن تتكامل مع أحدث وأروع منتجات Apple.



وهناك أكثر من 100 جهاز يخضع حاليًا للاختبار بهدف إصداره في المستقبل القريب، ويتضمن ذلك مجموعة أجهزة الشحن MagGo التي أعلنت عنها Anker مؤخرًا، وفقا لتقرير engadget.



وقال التقرير ، عندما كشف اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن معيار الشحن Qi2 فى وقت سابق من هذا العام، لاحظنا أنه تم تصميمه باستخدام تقنية MagSafe من Apple. لذلك فمن المنطقي أن يكون خط iPhone 15 من بين الهواتف الذكية الأولى التي تتبنى طريقة الشحن اللاسلكي الجديدة، ومن النادر جدًا أن نرى شركة Apple تنضم إلى تكنولوجيا جديدة بهذه السرعة، على الرغم من أن الشركة سمحت بشحن Qi اللاسلكي في الماضي.





وربما يكون أكبر عامل جذب لـ Qi2 هو ما يتعلق بقابلية التشغيل البيني ، ويعد هذا معيارًا جديدًا يجب اعتماده على مستوى الصناعة، لذا ستتمكن، نظريًا، من استخدام شاحن Qi2 واحد مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم. يسمح البروتوكول أيضًا بشحن الملحقات ذات الشكل غير المعتاد والتي عادةً ما تكافح مع لوحة الشحن المسطحة.



وستحتوي جميع أجهزة Qi2 على شعار واضح لأغراض العلامة التجارية، حتى تعلم أنك لست على وشك استخدام شاحن مقلد ، وأخيرًا يتم نطقها "chee two" إذا وجدت نفسك في حفل عشاء أو شيء من هذا القبيل وهو مجرد تنبيه.


















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