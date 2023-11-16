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Threads يبدأ فى طرح العلامات والمواضيع الشائعة للمستخدمين فى أستراليا

11/16/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) سرب أحد موظفى Threads الشهر الماضى لقطة شاشة تظهر ميزة الموضوعات الشائعة في التطبيق، والتى لم تعلن عنها الشركة مطلقًا، على الرغم من أن Threads لم تحصل بعد على موضوعات شائعة، إلا أن النظام الأساسي يقوم الآن بطرح العلامات تشبه علامات التصنيف "#" هاشتاج، للمستخدمين في أستراليا استعدادًا لتقديم الموضوعات الشائعة، وفقاً لموقع 9to5mac.



تمت مشاركة الأخبار من قبل كل من رئيس انستجرام "آدم موسيري" والرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين، تقوم الشركة الآن بتجربة ميزة العلامات في تطبيق Threads، على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه علامات تصنيف، إلا أنه يعمل بشكل مختلف قليلاً.



إليك كيفية عمل العلامات على Threads:
والفرق الرئيسي هو أن العلامات لا تستخدم الرمز "#" الذي أصبح عالميًا على العديد من الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك انستجرام الخاص بـ Meta، وبدلاً من ذلك، يجب على المستخدم الضغط على زر العلامة، ثم سيقوم تطبيق Threads بتحويل تلك الكلمة أو العبارة إلى علامة تفاعلية، ويمكن للمستخدمين العثور على منشورات أخرى بنفس العلامة من خلال الضغط
عليها.



وأيضًا، على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، يمكن أن تحتوي كل مشاركة على علامة واحدة فقط، هناك أيضًا حد لعدد الأحرف التي يمكن أن تتضمنها العلامة، على الرغم من أنها ليست قصيرة للغاية.



ومن المثير للاهتمام أن ميزة العلامات تؤكد أيضًا أن Threads تعمل على تنفيذ الموضوعات الشائعة، وذلك لأنه عندما تكتب علامة، تقترح Threads بعض العلامات الشائعة بل وتعرض عدد المشاركات الموجودة على تلك العلامة - والتي تبدو مشابهة للقطة الشاشة المسربة التي تعرض الموضوعات الشائعة في Threads.



من المفترض أن تستخدم Threads العلامات لتحديد العلامات الأكثر شيوعًا في التطبيق وإدراجها في قسم المواضيع الشائعة الجديدة، ولسوء الحظ، فإن الميزة متاحة فقط في أستراليا الآن، ومن المفترض أن يتم توسيعها ببطء إلى بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت Threads تحديثًا يتيح للمستخدمين حذف حساباتهم دون مغادرة انستجرام، وسمح التحديث نفسه أيضًا للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في عرض منشوراتهم كتوصيات على Facebook وInstagram.
















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