مناقصة بمليون و234 ألف دينار لإعادة تأهيل شارع الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ10‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الاستقلال‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬القدس‭ ‬الى‭ ‬منحدر‭ ‬تقاطع‭ ‬البا‭ ‬شمالا‭ ‬وجنوبا‭). ‬وتقدت‭ ‬شركة‭ ‬ريدكس‭ ‬للصناعات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬واحدا‭ ‬و234‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬الشارع‭ ‬بإزالة‭ ‬جميع‭ ‬طبقات‭ ‬

الرصف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إضافة‭ ‬طبقة‭ ‬ركامية‭ ‬سمكها‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ Roadbase ‭ ‬

وإضافة‭ ‬طبقتين‭ ‬سمك‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬60‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ Base ‭ ‬ course ‭ ‬ TM 5‭ ‬وطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭ ‬وكشط‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬منسطح‭ ‬الأجزاء‭ ‬المتبقية‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬كشط‭ ‬كل‭ ‬التشققات‭ ‬بسمك‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ TM 5‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إضافة‭ ‬طبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬ BRM 14‭ ‬وإعادة‭ ‬تخطيط‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬إزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة‭ ‬والطوب‭ ‬التالف‭ ‬واستبدال‭ ‬الطوب‭ ‬للتقاطعات‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬كلين‭ ‬سيرفس‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتطلب‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬العطاءات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬الهيئة‭ ‬حيث‭ ‬تتطلب‭ ‬صيانة‭ ‬شهرية‭ ‬لمواقع‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬بينما‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬تتطلب‭ ‬صيانة‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭. ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬الهيئة‭ ‬مثل‭ ‬مواقع‭ ‬خدمة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬العالية‭ ‬الخطورة‭ ‬شهريًا،‭ ‬بينما‭ ‬ستتم‭ ‬خدمة‭ ‬المواقع‭ ‬الأخرى‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتامين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لخدمات‭ ‬ادارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ايست‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬179‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬و140‭ ‬دينارا‭. ‬

وتود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتعيين‭ ‬استشاري

‭ ‬لإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمراحل‭ ‬التصميم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لإدارة‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجوانب‭ ‬المختلفة‭ ‬للمشروع‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬عميرة‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬المزارع‭) ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كاظم‭ ‬الدرازي‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬260‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬و395‭ ‬دينارا‭.‬

ويمتد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬المزارع،‭ ‬وتشتمل‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬انشاء‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬الشارع‭. ‬وكشط‭ ‬بعض‭ ‬الأجزاء‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تشققات‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها،‭ ‬وإزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وتعديل‭ ‬مستوى‭ ‬أغطية‭ ‬الخدمات‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬وطلاء‭ ‬الأرصفة‭ ‬ووضع‭ ‬علامات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭.‬