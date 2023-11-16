مناقصة بمليون و234 ألف دينار لإعادة تأهيل شارع الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف لـ10 مناقصات مطروحة من 10 جهات متصرفة.
وتنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لإعادة تأهيل شارع الاستقلال (من شارع القدس الى منحدر تقاطع البا شمالا وجنوبا). وتقدت شركة ريدكس للصناعات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا واحدا و234 ألف دينار.
ويشمل المشروع إعادة إنشاء بعض أجزاء الشارع بإزالة جميع طبقات
الرصف ومن ثم إضافة طبقة ركامية سمكها 200 مم من Roadbase
وإضافة طبقتين سمك كل منهما 60 مم من Base course TM 5 وطبقة سمكها 50 مم من BRM 14 وكشط 50 mm منسطح الأجزاء المتبقية وإعادة رصفها بطبقة سمكها 50 mm من BRM 14 وذلك بعد كشط كل التشققات بسمك 50 mm وإعادة رصفها بطبقة سمكها 50 مم من TM 5 ومن ثم إضافة طبقة سمكها 50 مم BRM 14 وإعادة تخطيط الشارع من جديد. كما يتضمن نطاق العمل إزالة واستبدال الأرصفة والطوب التالف واستبدال الطوب للتقاطعات بطبقة سمكها 50 مم من BRM 14.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لمكافحة الآفات لجميع مواقع هيئة الكهرباء والماء، وتقدمت شركة أي كلين سيرفس بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 33 ألف دينار.
وتطلب هيئة الكهرباء والماء العطاءات لمكافحة الآفات لجميع مواقع الهيئة حيث تتطلب صيانة شهرية لمواقع نقل الكهرباء ومواقع أخرى عالية الخطورة بينما مواقع أخرى تتطلب صيانة ربع سنوية. الغرض من هذه المناقصة هو الحصول على العرض الأكثر تنافسية لمكافحة الآفات لجميع مواقع الهيئة مثل مواقع خدمة نقل الكهرباء وعدد قليل من المواقع العالية الخطورة شهريًا، بينما ستتم خدمة المواقع الأخرى كل ثلاثة أشهر.. كما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها الهيئة العامة للتامين الاجتماعي لخدمات ادارة المشاريع لإنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتقدمت شركة ايست بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 179 الف دينار و140 دينارا.
وتود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تطرح مناقصة لتعيين استشاري
لإدارة المشاريع لتوفير الخدمات الاستشارية لمراحل التصميم والإشراف على مشروع مبنى مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
كما ان المشروع يتطلب خبرة واسعة في خدمة إدارة المشاريع لإدارة وتنسيق الجوانب المختلفة للمشروع مع جميع الأطراف المعنية.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لإعادة تأهيل شارع زيد بن عميرة (من شارع ولي العهد الى شارع المزارع) وتقدمت شركة كاظم الدرازي بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 260 ألف دينار و395 دينارا.
ويمتد المشروع من شارع ولي العهد الى شارع المزارع، وتشتمل أعمال إعادة التأهيل على إعادة انشاء بعض أجزاء الشارع. وكشط بعض الأجزاء الأخرى التي تعاني من تشققات وإعادة رصفها، وإزالة واستبدال الأرصفة، وتعديل مستوى أغطية الخدمات عند الضرورة، وطلاء الأرصفة ووضع علامات جديدة على الشارع.
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