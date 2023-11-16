Friday, 17 November 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناقصة بمليون و234 ألف دينار لإعادة تأهيل شارع الاستقلال

11/16/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ10‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الاستقلال‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬القدس‭ ‬الى‭ ‬منحدر‭ ‬تقاطع‭ ‬البا‭ ‬شمالا‭ ‬وجنوبا‭). ‬وتقدت‭ ‬شركة‭ ‬ريدكس‭ ‬للصناعات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬واحدا‭ ‬و234‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬الشارع‭ ‬بإزالة‭ ‬جميع‭ ‬طبقات‭ ‬

الرصف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إضافة‭ ‬طبقة‭ ‬ركامية‭ ‬سمكها‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ Roadbase ‭ ‬

وإضافة‭ ‬طبقتين‭ ‬سمك‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬60‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ Base ‭ ‬ course ‭ ‬ TM 5‭ ‬وطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭ ‬وكشط‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬منسطح‭ ‬الأجزاء‭ ‬المتبقية‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬كشط‭ ‬كل‭ ‬التشققات‭ ‬بسمك‭ ‬50‭ ‬ mm ‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ TM 5‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إضافة‭ ‬طبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬ BRM 14‭ ‬وإعادة‭ ‬تخطيط‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬إزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة‭ ‬والطوب‭ ‬التالف‭ ‬واستبدال‭ ‬الطوب‭ ‬للتقاطعات‭ ‬بطبقة‭ ‬سمكها‭ ‬50‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ BRM 14‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬كلين‭ ‬سيرفس‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتطلب‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬العطاءات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬الهيئة‭ ‬حيث‭ ‬تتطلب‭ ‬صيانة‭ ‬شهرية‭ ‬لمواقع‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬بينما‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬تتطلب‭ ‬صيانة‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭. ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬لجميع‭ ‬مواقع‭ ‬الهيئة‭ ‬مثل‭ ‬مواقع‭ ‬خدمة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬العالية‭ ‬الخطورة‭ ‬شهريًا،‭ ‬بينما‭ ‬ستتم‭ ‬خدمة‭ ‬المواقع‭ ‬الأخرى‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتامين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لخدمات‭ ‬ادارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ايست‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬179‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬و140‭ ‬دينارا‭. ‬

وتود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتعيين‭ ‬استشاري

‭ ‬لإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمراحل‭ ‬التصميم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لإدارة‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجوانب‭ ‬المختلفة‭ ‬للمشروع‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬عميرة‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬المزارع‭) ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كاظم‭ ‬الدرازي‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬260‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬و395‭ ‬دينارا‭.‬

ويمتد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬المزارع،‭ ‬وتشتمل‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬انشاء‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬الشارع‭. ‬وكشط‭ ‬بعض‭ ‬الأجزاء‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تشققات‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها،‭ ‬وإزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وتعديل‭ ‬مستوى‭ ‬أغطية‭ ‬الخدمات‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬وطلاء‭ ‬الأرصفة‭ ‬ووضع‭ ‬علامات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭.‬

MENAFN16112023000055011008ID1107443603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث