((تنظيم الاتصالات)) تـفـوز بـمقعد نائب رئيس ((مجلس حمـايـة الطفل عبر الإنترنت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في خطوة تؤكد ريادة والتزام هيئة تنظيم الاتصالات بالحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، فازت هيئة تنظيم الاتصالات بمقعد لنائب رئيس مجموعة عمل مجلس حماية الطفل عبر الإنترنت ومجموعات الخبراء التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدورها كنائب لرئيس هذه المجموعة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الأدوات والتقنيات اللازمة لحماية الأطفال على الإنترنت.
وتعليقاً على هذا الموضوع قالت مي الغتم القائم بأعمال مدير الأمن الالكتروني: «يعتبر فوزنا بهذا المقعد دليل على الدور الريادي الذي تلعبه مملكة البحرين في مجال حماية الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأطفال. وتعكس الثقة التي منحتها المجموعة الدولية للهيئة في قدرتها على تقديم إسهامات قيمة من شأنها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي».
وأضافت القائم بأعمال مدير الأمن الالكتروني: «تعيش المجتمعات الحديثة في عصر رقمي يتسم بتطور تكنولوجي سريع، حيث يتعرض الأطفال لتحديات وتهديدات جديدة ومتزايدة على الإنترنت مثل التنمر والاحتيال الإلكتروني، الدخول على محتوى غير مناسب، التعرض للتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وغيرها. لذلك تولي هيئة تنظيم الاتصالات اهتماما بالغاً للحفاظ على سلامة الأطفال في العالم الرقمي ورفع مستوى الوعي لديهم للتعامل مع مثل هذه التحديات».
مجموعة العمل التابعة لمجلس حماية الطفل عبر الإنترنت ومجموعات الخبراء التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تضم شخصيات متخصصة من مختلف الدول، وتعمل على وضع السياسات والإرشادات وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت. وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والحد من تلك المخاطر.
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