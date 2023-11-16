((تنظيم الاتصالات)) تـفـوز بـمقعد نائب رئيس ((مجلس حمـايـة الطفل عبر الإنترنت))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬تؤكد‭ ‬ريادة‭ ‬والتزام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬فازت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بمقعد‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ومجموعات‭ ‬الخبراء‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭. ‬ستقوم‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدورها‭ ‬كنائب‭ ‬لرئيس‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬الأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬قالت‭ ‬مي‭ ‬الغتم‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬الالكتروني‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬فوزنا‭ ‬بهذا‭ ‬المقعد‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭. ‬وتعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئة‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إسهامات‭ ‬قيمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬الالكتروني‭: ‬‮«‬تعيش‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬رقمي‭ ‬يتسم‭ ‬بتطور‭ ‬تكنولوجي‭ ‬سريع،‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬الأطفال‭ ‬لتحديات‭ ‬وتهديدات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتزايدة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬مثل‭ ‬التنمر‭ ‬والاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬مناسب،‭ ‬التعرض‭ ‬للتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وغيرها‭. ‬لذلك‭ ‬تولي‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغاً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لديهم‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ومجموعات‭ ‬الخبراء‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬تضم‭ ‬شخصيات‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإرشادات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬بالمخاطر‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬للوقاية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭.‬