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قائد الانقلاب في النيجر ينصب أعضاء هيئتين انتقاليتين

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس قائد النظام العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر عبدالرحمن تياني امس مراسم تنصيب هيئتين انتقاليتين جديدتين تم تشكيلهما مؤخرا، وهما محكمة الدولة ولجنة مكافحة الرشوة.
حضر المراسم، التي أقيمت في العاصمة نيامي وبثها التلفزيون الحكومي، قادة عسكريون وأعيان محليون ومسؤولون دينيون وديبلوماسيون أجانب.
وأدى أعضاء المجلسين القسم أمام الجنرال تياني في أول ظهور عام له، منذ إطاحته بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو.
وتحل محكمة الدولة التي يسيرها القاضي عبدو دان غالاديما محل المحكمة العليا ومجلس الدولة اللذين حلا بعد الانقلاب، وفق ما أوضح المرسوم التنظيمي للسلطات في الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء انتخابات، لم يحدد موعدها بعد.
أما لجنة مكافحة الرشوة فأنيطت بها مهمة رئيسية تتمثل في استعادة كل الأموال العمومية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وهي مشكلة من قضاة وضباط جيش وشرطة وممثلين عن المجتمع المدني.
ولا تعرف مدة الفترة الانتقالية، لكن الجنرال تياني أعلن بعيد توليه السلطة أنها لن تتجاوز ثلاثة أعوام. ووعد بإطلاق «حوار وطني» يحدد مدتها.
أما الرئيس المطاح به بازوم فلا يزال محتجزا في إقامته الرئاسية منذ الانقلاب، علما أن النظام العسكري الجديد سبق له أن أعلن في أغسطس نية ملاحقته بتهمة «الخيانة العظمى» و«المساس بأمن البلاد».
ويفرض قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عقوبات اقتصادية على النيجر منذ الانقلاب للضغط على النظام الجديد، أدت إلى شح في المواد الغذائية والأدوية فيما ترتفع الأسعار بشكل كبير.

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