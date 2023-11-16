Friday, 17 November 2023 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها «حذرت بشدة» نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان «من أي تصعيد أو توسيع للنزاع» الإسرائيلي- الفلسطيني، خصوصا في لبنان.
وقالت كولونا في منشور على منصة «إكس»: «مقابلة مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة».
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن المقابلة جرت في جنيف بناء على طلب من الوزير الإيراني.
وأضافت أن «الوزيرة كولونا ذكرت بضرورة أن يدين الجميع بأكبر قدر من الحزم الهجمات الإرهابية التي تنفذها حماس ضد إسرائيل وسكانها»، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك «أي لبس حول هذا الموضوع».
وشددت على أن «أعمال ترهيب» المدنيين «غير مبررة وغير مقبولة».
كذلك أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية مجددا على تمسك فرنسا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن سكانها ولكن «بطريقة محددة الهدف ومتناسبة، وفقا للقانون الإنساني الدولي».
ودعت كاترين كولونا طهران أيضا، إلى إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين «مازالوا محتجزين تعسفيا في إيران ووضعهم مقلق للغاية».

MENAFN16112023000130011022ID1107443592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث