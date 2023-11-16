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زعيم المعارضة الإسرائيلية حان الوقت لاستبدال نتنياهو والمتطرفين

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الوقت حان لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو.
وأوضح لابيد، المنتمي لتيار الوسط والذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، أنه يرى أن أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا ستؤيد مثل هذه الحكومة الائتلافية.
وكتب لابيد على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 41 «حان الوقت، نحتاج لتشكيل حكومة إعادة هيكلة وطنية. سيقودها الليكود وسيجري استبدال نتنياهو والمتطرفين، سيكون أكثر من 90 عضوا بالكنيست شركاء في الائتلاف من أجل التعافي».
وتابع «أسمع من يقولون إن الوقت لم يحن. انتظرنا 40 يوما، لا مزيد من الوقت. ما نحتاج له هو حكومة لن تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد».
وأضاف «لا يمكننا تحمل دورة انتخابية أخرى في العام المقبل نستمر خلالها في القتال».
وحزب الليكود هو أكبر الأحزاب بالائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي يضم أحزابا قومية متطرفة ودينية. ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.
ورفض لابيد الانضمام إلى مجلس وزراء الحرب الذي شكله نتنياهو عند بداية الحرب على الرغم من موافقة أعضاء وسطيين آخرين بالكنيست على الانضمام والمساعدة في إدارة الصراع.

MENAFN16112023000130011022ID1107443591

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