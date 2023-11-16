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أذربيجان ترفض محادثات سلام مع أرمينيا بسبب موقف واشنطن المنحاز

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفضت أذربيجان المشاركة في محادثات سلام مع أرمينيا التي كان من المقرر عقدها في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري، بسبب ما وصفته بموقف واشنطن «المنحاز».
وأكدت وزارة الخارجية في باكو في بيان «لا نرى أنه من الممكن عقد الاجتماع المقترح على مستوى وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في واشنطن في 20 نوفمبر 2023».
جاء ذلك بعد جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، حيث قالت باكو إن مساعد وزير الخارجية جيمس أوبراين أدلى خلالها «بتصريحات من جانب واحد ومتحيزة» حول اذربيجان.
وأكد أوبراين أمام اللجنة أنه «لن يكون هناك أي شيء طبيعي مع اذربيجان بعد أحداث 19 سبتمبر الماضي حتى نرى تقدما في مسار السلام».
وأضاف «قمنا بإلغاء عدد من الزيارات رفيعة المستوى وادانة تصرفات باكو».
وبحسب الخارجية الاذربيجانية فإن «مثل هذا النهج الأحادي من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى فقدان دور الوساطة الأميركي».
من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن «إرادة» يريفان للتوصل إلى اتفاق سلام مع باكو في الأشهر المقبلة «لاتزال ثابتة».
وكان باشينيان عقد عدة جولات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف من المحادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي.
لكن رفض علييف في اكتوبر الماضي حضور جولة من المفاوضات مع باشينيان في إسبانيا، بسبب ما قال إنه «موقف فرنسا المتحيز».
وخاضت أرمينيا وأذربيجان نزاعا لعقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي يسكنها الأرمن.
وسيطرت باكو على المنطقة الجبلية في سبتمبر الماضي في هجوم خاطف استمر 24 ساعة وأنهى عقودا من حكم انفصالي موال للأرمن.
ووفر كامل سكان المنطقة الأرمن تقريبا (أكثر من 100 ألف شخص) في الأيام التي تلت، ما أثار أزمة لاجئين كبيرة في أرمينيا.
وفشلت المحادثات التي جرت برعاية دولية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين الخصمين في القوقاز في تحقيق اختراق حتى الآن.

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