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حماس تتبنى إطلاق نار في الضفة الغربية أدى لمقتل جندي إسرائيلي

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، هجوما على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس المحتلة عن جنوب الضفة الغربية وأدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال.
وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام «كتائب القسام ـ الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها» عن العملية، مؤكدة أنها جاءت «انتقاما لدماء الشهداء في غزة».

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