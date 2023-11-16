حماس تتبنى إطلاق نار في الضفة الغربية أدى لمقتل جندي إسرائيلي

حماس تتبنى إطلاق نار في الضفة الغربية أدى لمقتل جندي إسرائيلي
التاريخ
11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، هجوما على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس المحتلة عن جنوب الضفة الغربية وأدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال.
وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام «كتائب القسام ـ الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها» عن العملية، مؤكدة أنها جاءت «انتقاما لدماء الشهداء في غزة».
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