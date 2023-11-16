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الإمارات تدشن إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم قبل أسبوعين من كوب28

11/16/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم، وذلك قبل أسبوعين من استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28».
وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2027، أعلنت في يوليو الماضي أنها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن نائب حاكم إمارة أبوظبي سمو الشيخ هزاع بن زايد دشن «محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاوات، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم».
وتقع المحطة على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب أبوظبي، وتمتد على مساحة 21 كيلومترا مربعا، ما يعادل خمس مساحة باريس. وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ160 ألف منزل، وفق الموقع الرسمي للمشروع.
وتملك شركتا «مصدر» و«طاقة» الإماراتيتان 60% من المشروع، بينما تملك شركة «جينكو باور تكنولوجي» الصينية وشركة كهرباء فرنسا «أو دي إف» 40% منه.
وقال رئيس مجلس إدارة فرع الطاقات المتجددة في شركة كهرباء فرنسا برونو بانساسون لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع «سيساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 2 مليون طن سنويا».
وأكد رئيس شركة «جينكو باور» الصينية تشالز باي أن هذه الكمية تعادل «إزالة 800 ألف سيارة عن الطريق».
ويندرج المشروع في إطار المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدرة.
وتتضمن المحطة أربعة ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه قادر على التقاط أشعة الشمس من الجانبين الأمامي والخلفي، فضلا عن أنها متحركة لتبقى في مواجهة مباشرة للشمس في مختلف ساعات النهار. وقد تم تثبيت أجهزة تنظيف آلي عليها لإزالة الغبار عنها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر» عبدالعزيز العبيدلي لوكالة فرانس برس أن هذه التقنيات «ترفع الكفاءة بنسبة 20% تقريبا مقارنة بمحطات» الطاقة الشمسية التقليدية.
بدوره، أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن «تشغيل محطة الظفرة وافتتاحها قبل كوب28 هو عبارة عن دليل واضح وملموس على التزام الامارات في إزالة الكربون من أنظمة إنتاج الكهرباء في الدولة».
وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب28» بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل.

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