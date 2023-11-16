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رئيس المكتب السياسي لـ حماس لا إفراج عن أي أسير إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده انتشلوا جثة يهوديت فايس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وهي واحدة من نحو 240 شخصا احتجزتهم حركة «حماس» عندما هاجم مسلحوها جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف الجيش، الذي عاد مجددا لاقتحام مستشفى الشفاء وتفتيشها، في بيان، أنه جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها.
وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي أن إسرائيل تقترب من تدمير المنظومة العسكرية لحركة «حماس» في شمال غزة.
وقال هاليفي «نحن قريبون من تدمير النظام العسكري الموجود في شمال قطاع غزة. سنكمل ذلك».
في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إن «المقاومة ستواصل الصمود والثبات ونحن نخوض صراعا استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين».
وأضاف هنية، في كلمة متلفزة بثتها قناة «الجزيرة»: «إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن مستعدون لذلك».
وأشار إلى أن «الاحتلال استند إلى أكاذيب ثبت بطلانها في اقتحام مستشفى الشفاء» بغزة.
وتابع «ستسقط كل مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة».
واكد رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» أن «صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطيني هو الشعب الفلسطيني».
وأردف «أقول لكل الذين يمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها».

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